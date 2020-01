Jesús ('OT 2020') niega ser homófobo: "Soy el primero que respeta a todos los colectivos" Ecoteuve.es 24/01/2020 - 15:02 0 Comentarios

Noemí Galera echa la bronca al concursante tras sus polémicos comentarios

Segunda bronca individual en Operación Triunfo. Después de leer la cartilla a Eli hace unos días, Noemí Galera ha reprendido a Jesús los comentarios machistas y homófobos que ha lanzado en la Academia desde que arrancó la edición. "Me siento agredida porque ese no es el espíritu de este programa". La situación llegó al límite este jueves, cuando el andaluz dijo que le daba "asco" ver a sus compañeros maquillándose y disfrazándose de mujer. "Como se me cruce el cable, va a arder Troya", apuntó después.

"Lo de que me daba asco se lo dije en concreto a Rafa y fue un comentario de amistad. Fue de coña. Si hay alguien que respeta a cualquier colectivo del mundo, soy yo", empezó diciendo Jesús. "Me dirás que son bromas, pero creo que ya son bromas que no se deben hacer. Yo lo que percibo es una persona que le está diciendo a un hombre que se está maquillando que le da asco", le recriminó la directora que hizo hincapié en las amenazas que soltó durante su bronca con Ariadna.

"No voy a pasarte verte en ese estado. Yo llegué a mi casa, vi esto y pensé en volverme para acá. Es que es una amenaza. No ha ocurrido nunca ni voy a permitir que vuelva a ocurrir. No entiendo cómo se te puede cruzar el cable", le echó en cara al joven. "No te lo puedo permitir. Entiendo que la convivencia es difícil, que tenéis roces, pero piensa que las cosas que dices hay muchísima gente que no está de acuerdo y se te respeta", insistió.

Jesús acusa a Ariadna de "sacar todo de contexto"

La explicación de Jesús en todo momento ha sido que la situación se "sacó de contexto" por el "momento de tensión" que se vivió. "A mí no se me va a cruzar el cable en ningún momento", comentó el joven, que ha insistido en que ayer tuvo un mal día. "Respecto a los disfraces, para nada era en plan cuestionar eso porque yo soy el primero que me he disfrazado de mujer, que me pongo una falda y estoy de cachondeo. Quizá ayer no era mi momento. Yo estaba ahí componiendo una canción a mi madre y aquí se montó un alboroto. Esa inspiración que tenía me la cortó".

"No quiero señalar a nadie, pero no es la primera vez que sacan de contexto cosas. Cada vez que hay cualquier tema, esa persona o lo exagera o no sé", ha dicho en referencia a Ariadna. "Me estoy mordiendo la lengua aquí un montón", se excusó el concursante.

"No te vamos a permitir que pierdas el control", ha dejado claro Noemí. "Tienes que aprender a que la gente piensa diferente que tú, ha continuado la directora de la Academia. "Solo te pido que recapacites. La gente está viendo una parte de ti que no es bonita. Si hubiéramos detectado que esto es así siempre, no estarías aquí".

Ante su desconcierto, Noemí le ha invitado a "pedir perdón". "¿A quién?". "Podrías pedir disculpas a Ari, por ejemplo. O al resto también". Así se lo ha prometido Jesús que lo hará. "No quiero decepcionarte ni a ti ni a nadie de los que hacéis el programa".