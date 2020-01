Destapan la gran 'mentira' del 'Carpool Karaoke' de James Corden

Carpool Karaoke es una conocida sección del programa The Late Late Show presentado por el británico James Corden. En ella, sube a famosos de todo tipo, especialmente cantantes, para dar un paseo por la ciudad de Los Ángeles, mientras hablan y, sobretodo, cantan.

Muchos de los seguidores del programa creían a ciencia cierta que el presentador estaba realmente al volante, a pesar de que podía ser algo peligroso. Pues bueno, la verdad ha salido a la luz.

Mientras rodaba su programa con Justin Bieber, el tercero que protagoniza desde que existe la sección, un usuario les grabó sorprendido al ver que el coche era remolcado por otro vehículo, y decidió publicarlo en su cuenta de Twitter.

El tuit se viralizó rapidamente, y las respuestas de los indignados se sucedieron. "Toda mi vida ha sido una mentira" escribía uno de ellos. "Siempre he respetado a James Corden por ser capaz conducir concentrado y conducir al mismo tiempo, ahora me siento traicionado." replicaba otro.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu