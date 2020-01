Fiama carga contra 'La isla de las tentaciones' y explica su desmesurada reacción en las hogueras Ecoteuve.es 14:50 - 24/01/2020 0 Comentarios

La concursante estalló cuando el reality no le mostró imágenes de su pareja Álex

Vivir un programa tan intenso como La isla de las tentaciones en primera persona no debe ser tarea fácil, ya que los nervios y el estrés aumentan a cada día que pasa. Durante la grabación, los sentimientos están a flor de piel y en determinados momentos los concursantes pueden tener reacciones algo desproporcionadas.

Algo parecido sucedió en el momento más tenso, las hogueras, del programa emitido este jueves. Aquí es donde Mónica Naranjo pone a los concursantes las imágenes de cómo están llevando la estancia sus parejas.

Cuando llegó el turno de Fiama, la presentadora la comunicó que no iba a ponerle ningún vídeo de Álex, algo que los espectadores lo vieron de forma positiva. Sin embargo, ella no se lo tomó muy bien, se levantó de su asiento y se puso a dar vueltas por la playa mientras lloraba a moco tendido preguntándose por la mecánica del programa.

Fiama, contra 'La isla de las tentaciones': "¡Qué cojones ha pasado!"

El enfado de Fiama tenía un motivo y no se vio por televisión la viceversa cargó contra el reality a través de su cuenta personal de Instagram. "Quiero aclarar que cuando no me enseñaron las imágenes, me dijeron que el programa había decidido que lo mejor para mí y para mi estancia en el mismo era que no las viera", dijo

"Por eso yo en mi cabeza pensé: '¡Qué cojones ha pasado que no me las quieren enseñar! Por eso peté. Cortocircuito, echaba mucho de menos a Álex", concluyó.