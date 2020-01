Jorge Javier Vázquez opina del gobierno de Pedro Sánchez y Cataluña: "España sigue sin romperse" Ecoteuve.es 24/01/2020 - 13:13 0 Comentarios

Jorge Javier Vázquez interrumpió Sálvame este jueves para echar un 'capote' al gobierno de coalución del PSOE y Unidas Podemos. El presentador tiró de ironía para opinar del Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente.

"Son las 19.10 del 23 de enero. ¿Te has dado cuenta de que, pese a los presagios, España no se ha roto?", preguntó a su directo. "Fíjate que llegué de vacaciones, fui a mi casa, vi que las carreteras funcionaban... No vi ninguna grieta. Nada, España igual. Sin romperse".

"¿A ti te han expropiado algo? No sé, este gobierno que nos van a...", continuó entre risas: "¿Siberia en España dónde sería? ¿En Jaca no? Lo están pensando en colocarlo allí".

Jorge Javier: "Bien sabe Dios que yo no soy independentista"

Jorge Javier continuó refiriéndose a Cataluña: "Es que, a veces, las cosas cuando se rompen tampoco pasa nada", dijo para matizar sus palabras después: "Que yo no estoy por romper nada. Bien sabe Dios que yo no soy independentista".

Suele ser habitual que el presentador realice comentarios políticos. De hecho, hace unos meses, Jorge criticó las desavenencias que existían entre los partidos de izquierdas y amenazó con votar al PP si Sánchez e Iglesias no pactaban.