Anne ('OT 2020') narra cómo fue acosada sexualmente: "Me quedé en shock, no sabía que hacer" Ecoteuve.es 12:38 - 24/01/2020 0 Comentarios

La benjamina de la Academia se abre contando su experiencia más traumática

Anne ha revelado en la academia que fue acosada sexualmente. Rodeada por algunos de sus compañeros con los que más confianza tiene dentro del concurso, la navarra decidió abrirse y contar una de las experiencias más traumáticas que ha vivido.

"Yo veía que el tío me seguía y estaba todo el rato mirándome. De repente, se baja de la bici y se pone delante de mí y se saca la polla", comenzó diciendo la concursante que afirmó quedarse en "súper en shock" y que "no sabía qué hacer".

Lea también: Bronca en 'OT 2020': Jesús estalla contra Ariadna por reprocharle sus comentarios homófobos.

Anne contó que se dirigía a una academia donde estudiaba. "Miraba a los lados y no había nadie. Comencé a correr, pero él iba con la bici y me seguía". Fue entonces cuando el acosador "se volvió a bajar y se sacó la polla y comenzó a masturbarse delante de mí".

La benjamina del talent de TVE recordó que luego, "las profesoras de la academia llamaron a la policía": "Me pidieron que diera la descripción del tío este. Me dijeron que denunciara para proteger a otras personas a las que pudiera acosar, pero como yo estaba en shock no me acordaba y mi descripción fue una mierda".