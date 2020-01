Maialen ('OT 2020') dice que el toreo es "nazi" y critica a los aficionados: "Gilipollas bebiendo y fumando" Ecoteuve.es 12:51 - 24/01/2020 0 Comentarios

"Para mí es la vergüenza de la cultura española", ha asegurado Javy

Operacion Triunfo 2020 está dando mucho que hablar por las polémicas conductas de algunos de los concursantes, como Eli o Jesús, quien protagonizó este jueves una gran bronca contra Ariadna después de que esta le reprochara sus comentarios homófobos. Sin embargo, hay otros participantes que se han llevado el aplauso de los seguidores del formato.

Es el caso de Maialen, que lanzó en la Academia un alegato contra la tauromaquia que se ha convertido en viral en las redes sociales: "Se les puede sacrificar poniéndoles una inyección y que el animal no sufra o metiéndole en una plaza haciéndole un estrés del copón clavándole banderillas en la espalda mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose", empezó diciendo.

La navarra insistió ante sus compañeros. "Hostia, es que es muy nazi. Ostras, hay que ser muy psicópata, eh. Mucho", lamentó la joven. "Para mí es la vergüenza de la cultura española", apostilló Javy.

"Y encima te vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme mi vida, me quitan el dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia, porque cogen dinero de tus impuestos", continuó Maialen. Ariadna, por su parte, ha asegurado que "está en contra totalmente" de la tauromaquia, "que le parece horrible" y que su final tiene que ser "algo progresivo".