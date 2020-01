Bronca en 'OT 2020': Jesús estalla contra Ariadna por reprocharle sus comentarios homófobos Ecoteuve.es 24/01/2020 - 11:43 0 Comentarios

"Que me lo diga a la puta cara", ha dicho entre lágrimas el polémico concursante

El gaditano dijo que le daba "asco" ver a sus compañeros vestidos de mujer

La catalana acabó llorando sola mientras el resto defendía al otro concursante

Apenas tres días le han bastado a Jesús para superar a Eli como el concursante más polémico de Operación Triunfo 2020. El gaditano ha dejado en un segundo plano a su amiga, que fue abroncada el pasado martes por Noemí Galera tras varios días de gestos y faltas de respeto hacia Ariadna y algún otro compañero.

Jesús se ha colocado en el centro de todas las críticas después de dos semanas lanzando comentarios intolerables de todo tipo. Los últimos los lanzó en la tarde de ayer mientras algunos chicos de la Academia decidían maquillarse y disfrazarse de mujer. "Qué asco dais", dijo al ver a sus amigos divirtiéndose.

"Pues que le dé asco si quiere darle asco. A mí me ha parecido una mierda que diga que 'qué asco', pero bueno, cada uno tiene sus ideas", recriminó Ariadna, a la que se le sumaba Bruno las críticas hacia el de Cádiz. "Eso es que es muy 'heterobásico", le dijo su amigo Rafa "Básicamente, lo que es Jesús. Chico, no pasa nada. Y si te apetece y te ves guapo así, ¿cuál es el problema?", añadió la catalana.

Minutos después, Jesús volvió al comedor, donde se encontraban sus compañeros maquillándose con Ariadna. "Se os está viendo el plumero, ¿eh?", insistió mientras la joven le preguntaba que de qué plumero estaba hablando. En ese momento, el andaluz le contestó cantando la canción Pluma, pluma gay de Los Morancos.

"Eres un 'heterobásico'. Si no te quieres vestir es porque a lo mejor tú eres el que no sabes lo que eres", bromeó Rafa. "Hostia, tío, de verdad, yo lo estoy flipando (...) Uf. Entonces el único macho que hay aquí soy yo, ¿no?", insistía Jesús mientras Javy le vaciló diciéndole que iban a ir a por él. "Ya, ya lo estoy viendo", contestó mientras abandonaba la sala.

Jesús, contra Ariadna: "Que me lo diga a la puta cara"

El tema se volvió a retomar al final de la tarde, cuando Ariadna y Rafa comentaban en la cena las lamentables palabras de Jesús. "El público que quiero atraer no es el público que está en contra de que un tío se maquille o de que dos tíos se besen", aseguró la joven mientras su compañero le daba la razón.

Lo que no sabían Rafa y Ariadna es que Jesús se encontraba en el salón escuchando todo. El aludido habló entonces con Rafa para criticar a Ariadna, obviando que su amigo también estaba participando en dicha conversación. "Lo he dicho de cachondeo, si yo soy el primero que me visto de tía", empezó diciendo Jesús mientras Rafa aseguró con hipocresía que "había mucho postureo".

"No entres, porque muchas veces quizá lo que quiere es que entres en eso", afirmó el cordobés dejando caer que la catalana le estaba provocando. "Lo ha hecho con mucha maldad", dijo Jesús antes de romper a llorar. "Ha sacado las cosas de contexto. Que venga aquí y me lo diga en mi puta cara", gritó el gaditano, que apenas unos minutos más tarde hacía el vacío a Ariadna cuando esta le pedía hablar sobre lo sucedido.

Y al final es Ari la que acaba cargando con todo, cuando el único que tiene la culpa aquí es Jesús #OTDirecto23E #OTDirecto24E pic.twitter.com/vAJQOZGFrA — Miguel is rare ???? (@putoygolfo) January 23, 2020

Jesús se marchó a la habitación y Ariadna se quedó en el salón, donde Rafa le echó en cara los comentarios suyos que habían podido molestar a su compañero. A la conversación se fue uniendo más concursantes, que lejos de apoyar a la joven, se lanzaron a defender al andaluz. En ese momento, Ariadna, acorralada, comenzó a llorar mientras el resto se mantenía equidistante pidiéndole que hablara con Jesús, que ha recibido un aluvión de críticas por parte de los seguidores del formato.

Segun Rafa, Jesús ha quedado de machista y homófobo porque Ari ha hecho ese comentario. Como que antes de hacerlo no ardía twitter casi. Otro cancelado. #OTDirecto23E — ComentandoOT2020 #ELIminada #SalvarAri (@Mr_Reallitys) January 24, 2020

Jesús hace un comentario machista y homófobo y la culpa es de Ariadna. #OTDirecto23E — Señorito Andaluz (@SrtoAndaluz90) January 23, 2020

Qué pena da ver en 2020 en una edición de OT a chicos de 20-25 años soltando comentarios machistas, misóginos y homófobos, defenderse entre ellos, justificarse y tratar de loca a la única compañera que se lo recrimina. Y todo porque algunos chicos han decidido maquillarse. Adiós. — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) January 23, 2020

Me da pena porque he visto todas las ediciones pero estos valores de gente más joven que yo no me representan. Son las mismas miserias que decían los que me llamaban maricón en clase. Alucinante seguir soportando esto. Los fachas pidiendo pin cuando lo que hace falta es educación — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) January 23, 2020

OT 2020 es esa edición donde una mujer bisexual se ha quejado de comentarios machistas y homófobos y ha terminado siendo culpada, ridiculizada y llorando por sentirse culpable, llegando a pedir perdón por quejarse. Menuda edición de mierda os ha quedado #OTDirecto23E — nerea? (@nereastarkk) January 23, 2020

Rafa fue el que secundo el comentario de hetero básico, y después se lo calló mientras calentaba a Jesús contra Ari.

Eso se llama ser un falso de toda la vida.#OTDirecto24E — La Loca de tu Tía (@LaLocadetuTia) January 24, 2020

Rafa es un puto falso, ayer diciendo lo de hetero básico y criticando a Jesús por decir que asco y luego DICE QUE ESTA DE ACUERDO CON EL Y QUE ARI TIENE EL PROBLEMA #OTDirecto24E — Adrián. (@Adrianbeco_) January 24, 2020

Rafa es el tipico tio q va de graciosilloo, de majete, y luego es un falso, asi de claro #OTDirecto23E — meLik_Blue???????? (@MelikBlue) January 23, 2020

Rafa es el mayor hipócrita. Se había quejado él también de Jesús y ahora lo defiende. Menudo falso, y poco se dice de Jesús enfadado con Ariadna cuándo Bruno y Rafa también se han quejado de él. Asco. #OTDirecto23E — Waldsen (@xWaldsen) January 23, 2020

Rafa es un falso, que le tiene que decir a Ari cuando él a opinado exactamente lo mismo. Para él ahora a sido en tono de burla, pero cuando estaban comentando la situación era todo lo contrario. No puedo con la gente así, que deje de echar mierda a quien no le toca. #OTDirecto23E — SALVAR ARI (@abelparis4) January 23, 2020