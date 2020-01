El "apoteósico" primer día de Susanna Griso en Antena 3: "Rosa María Mateo estaba echando pestes" Ecoteuve.es 24/01/2020 - 11:32 0 Comentarios

La presentadora recuerda el tenso primer encuentro que tuvo con la actual administradora única de TVE

Susanna Griso y Matías Prats acudieron de invitados a El hormiguero este jueves para celebrar los 30 años de Antena 3. Los presentadores, que formaron tándem de septiembre de 1998 a enero de 2001, recordaron numerosas anécdotas durante esos años.

"Cuando me ficharon, no me querían decir quién sería mi pareja de informativos. Lo llevaban muy en secreto, dijo ella a lo que él bromeó: "Claro, porque teníamos miedo de que te echaras para atrás al saber que era yo". Matías, por cierto, explicó que le costó mucho salir de la televisión pública tras 23 años pero "me surgió la ilusión por cambiar".

Lea también: Antena 3: 30 años de historia a través de 30 grandes momentos que son inolvidables

Fue entonces cuando la ahora presentadora de Espejo Público contó el tenso recibimiento que le brindó Rosa María Mateo en su primer día de trabajo en la cadena de San Sebastián de los Reyes: "Mi entrada a Antena 3 fue apoteósica. En ese momento estaban haciendo obras porque estaban haciendo el plató nuevo y me enviaron al despacho del director que era Ernesto Sáenz de Buruaga"

Rosa María Mateo, a Susanna Griso: "¿Y tú quién eres?"

"Allí estaba esperando Rosa María Mateo, que estaba muy enfadada porque ella sabía que la sacaban del fin de semana, pero exactamente no sabía cuál era su destino y estaba echando pestes", siguió relatando.

"Recuerdo perfectamente ese momento. Me dijo: '¿Y tú quién eres?'. Y yo le dije 'Yo soy la nueva'. Estaba muy enfadada, pero luego se le pasó". La administradora única de TVE saltó a la madrugada hasta que su polémica salida en 2003.