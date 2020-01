Fani y Andrea caen (más) en la tentación mientras Christofer se prepara para hablar con su novia Ecoteuve.es 11:26 - 24/01/2020 0 Comentarios

Una de las parejas podrá reencontrarse en el próximo programa y darse explicaciones

En el último programa de La isla de las tentaciones Ismael y Christofer fueron testigos de las infidelidades de sus parejas. El murciano catalogó como "asqueroso" el comportamiento de su novia y aseguró que no iba a contenerse en la casa con ninguna de las solteras. El novio de Fani, por su parte, no aguantó a ver las imágenes y protagonizó el famoso momentazo de la noche: corriendo por la playa al grito de "¡Estefanía!".

Tras toda la tensión vivida en el último programa, el más intenso hasta el momento, y después del avance emitido por Telecinco, el próximo no se quedará corto. Se podrán apreciar grandes avances en las relaciones de Andrea y Fani con sus 'tentadores'. La novia de Ismael y Oscar después de su primer beso y sus "tocamientos" en la piscina deciden pasar a mayores: hacen público su idilio en Villa Montaña y pasan su primera noche juntos cargada de pasión.

Lea también: Segunda infidelidad en 'La Isla de las Tentaciones': Andrea traiciona a Ismael con Óscar en la piscina.

Por otro lado, la conexión entre Fani y Rubén avanza a pasos agigantados y también protagonizan escenas de cama, a pesar de que la novia de Christofer se pone seria con el soltero: "No voy a j**** una pareja de siete años por hacer el paripé aquí, me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento por ti. Necesito que me digas lo que sientes por mí". Poco después se muestran imágenes suyas en la misma cama donde, al parecer, terminarán de consumar su 'relación'.

Además, una de las parejas, todo indica que serán Fani y Christofer, celebrará la hoguera de la confrontación, en la que podrá hablar y darse las explicaciones oportunas.