Segunda infidelidad en 'La Isla de las Tentaciones': Andrea traiciona a Ismael con Óscar en la piscina

La joven se deja llevar y acaba besándose con Oscar en el reality de Telecinco

El momentazo de Christopher y su "¡Estefaníaaa!" en La Isla de las Tentaciones al descubrir que Fani le ha sido infiel con Rubén ha eclipsado la segunda traición que se ha producido en el reality de Mediaset. Y es que después de muchos días de tonteos, Andrea ha sucumbido finalmente a los encantos de Óscar en una deslealtad que Ismael también ha descubierto.

Los jóvenes dejaron de reprimir sus sentimientos y dieron rienda suelta a la pasión besándose por primera vez en un sofá del jardín. "La situación era perfecta para hacerlo y tenía muchísimas ganas de hacerlo. Lo repetiría mil veces más", aseguró la catalana sin ningún tipo de remordimiento por Ismael.

La cosa no quedó ahí y Andrea y Oscar volvieron a vivir un momento de gran desenfreno dentro de la piscina, donde se dieron besos, abrazos... y algo más: "El ambiente estaba muy caliente. Ha habido un poco de 'tocamientos. Dejémoslo ahí", bromeaba entre risas ella.

La bronca de Andrea y Fani tras sus besos con Óscar

La situación se torció cuando Andrea y Óscar salieron de la piscina. Fani le dijo a la primera que besara delante de ella al soltero y esta se negó, lo que propició un enfado entre ambas. Fani aconsejó entonces a Andrea que se dejara llevar con Óscar si así lo sentía o que le dejara en paz y no lo siguiera "calentando" si quería seguir con su novio.

Andrea se sintió presionada por Fani y compartió con Fiama su malestar. "Tú te liaste con Rubén y tuviste el apoyo de todas", le recriminó la canaria en un enfado a tres que iba en aumento. "Pesada, falsa y mentirosa", dijo Fiama de Fani, mientras que Andrea la definía como una "persona tóxica". Finalmente, al día siguiente, hicieron las paces pactando cordialidad entre todas.

Ismael descubre la traición de Andrea

En la tercera noche de hogueras, Ismael pudo ver las imágenes de Andrea besándose con Óscar y destacó que él había tenido la oportunidad de hacer lo mismo y no lo había hecho. "Jamás me besaría con una mujer teniendo novia, siento cierta pena al ver estas imágenes, si ella es feliz me alegro, yo sigo mi camino y aprovechando esta experiencia", lamentó el participante, que avanzó que cambiaría su actitud con las solteras a partir de ese momento.