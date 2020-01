Natalia Lacunza, invitada de la Gala 2 de 'OT 2020': la navarra vuelve al talent para presentar su nuevo single Ecoteuve.es 23/01/2020 - 17:43 0 Comentarios

La tercera finalista de 'OT 2018' regresa al programa que le dio el salto a la fama

DVICIO también actuará durante la nueva entrega del concurso musical

Los 16 participantes de Operación Triunfo 2020 se enfrentarán este domingo a su primera expulsión. El talent musical presentado por Roberto Leal se despedirá de uno de los dos concursantes nominados de esta semana.

Ariadna o Nick tendrán que decir adiós a sus compañeros y habrá dos nuevos nominados que se jugarán su continuidad en la academia en el próximo programa. Además, el programa producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol contará con las actuaciones en directo de Natalia Lacunza y DVICIO.

Lea también: TVE muy satisfecha con las audiencias de OT 2020: "Seguimos apostando por el domingo"

Los temas de la gala

Los participantes de OT 2020 abrirán el programa cantando el tema 'I'll Be There For You', de The Rembrandts, icónica sintonía de la serie 'Friends'. Los dos concursantes nominados de esta semana, Ariadna y Nick, cantarán 'You Know I'm No Good' de Amy Winehouse y 'Jealous' de Labrinth, respectivamente.

Eva y Flavio cantarán 'Copenhague' de Vetusta Morla; Rafa y Eli, 'Bonita' de Juanes y Sebastián Yatra; Anne y Maialen, 'Ilargia' de Ken Zazpi; Gèrard y Hugo, 'Sucker' de Jonas Brothers; Jesús y Samantha, 'Mediterráneo' de Serrat; Anaju y Nia, 'Guantanamera' de Celia Cruz, y Bruno y Javy, 'Mucho Mejor' de Los Rodríguez.

Los invitados: Natalia Lacunza y DVICIO

Natalia Lacunza vuelve a Operación Triunfo, pero esta vez como artista invitada. La concursante de la edición anterior se ha convertido en cantante y compositora. A lo largo de los 10 últimos años, Natalia Lacunza se ha formado musicalmente en los estilos clásicos, moderno y contemporáneo.

Después de su paso por el programa, lanzó como primera canción su balada Nana triste junto a Guitarricadelafuente. Una canción alabada por la crítica que acabó convirtiéndose en un éxito en España. Su primer EP, Otras alas, consiguió el Disco de Oro. Natalia Lacunza publica el 24 de enero Olvídate de mí, la primera canción de su segundo EP, que verá la luz el próximo mes de marzo. En breve anunciará los conciertos de su nueva gira.

El quinteto madrileño DVICIO se ha convertido en una de las mayores sorpresas musicales de los últimos años y ya se perfilan como embajadores de una nueva generación pop. Su música se escucha fuera de nuestras fronteras. Su éxito ha ido creciendo sin parar hasta convertirse en una referencia también en el universo digital. Sus temas suman 550 millones de streams y superan el millón de suscriptores en YouTube, donde acumulan ya 320 millones de visualizaciones.