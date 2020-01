'Maestros de la costura' presenta a sus nuevos concursantes y no descarta una edición VIP: "Convocamos a los famosos" Ecoteuve.es 23/01/2020 - 17:17 0 Comentarios

El taller de Maestros de la Costura vuelve a abrir sus puertas en La 1 con una tercera edición en la que apuesta por la moda sostenible y respetuosa con el entorno. Lorenzo Caprile, Alejandro G. Palomo y María Escoté vuelven a hacer un hueco entre colección y colección, para formar a doce nuevos aprendices, acompañados de la presentadora Raquel Sánchez Silva.

En el talent de costura y diseño de moda, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, los aprendices obtendrán una formación de la mano de los mejores profesionales. Además, aprenderán la importancia de la organización, imprescindible para gestionar eficientemente los recursos con los que contarán en el taller sin despilfarrar.

La directora de Entretenimiento de TVE ha destacado la "valentía" de RTVE al apostar por este formato. "Hemos sido pioneros y nos ha ido muy bien, con una media del 11,7% en su segunda temporada", ha dicho la responsable durante una rueda de prensa a la que asistió ECOTEUVE.ES en el ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra ubicado en Madrid.

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha subrayado su "orgullo por el mundo de la moda y la costura en España, un sector al que admiramos y homenajeamos". Ha explicado que esta edición ha batido récords en los castings, por lo que "el nivel y la calidad de las pruebas ha subido". "Veremos a jueces diferentes" y "ponemos el foco en el uso sostenible de los recursos", ha detallado.

Finalmente, Rey y Prieto no han descartado la posibilidad de impulsar una edición con famosos como ya hacen con Masterchef Celebrity. "Todo puede ser, pero es una decisión que tiene que tomar primero TVE y después, que encontremos nosotros a los posibles participantes. Porque cocinar es más fácil que coser, se puede aprender a cocinar en dos meses, pero coser, o sabes algo, o es muy difícil", ha declarado la máxima responsable de Shine Iberia. "Abrimos una convocatoria a los famosos, que vayan ya aprendiendo y cuando veamos una buena cantera, nos planteamos ya si lanzar esa versión", ha planteado Prieto. Mientras tanto, estos son los nuevos aprendices de Maestros de la Costura 3:

Arantxa

19 años – Barcelona – Exbailarina

Con solo 19 años ya sabe lo que es reinventarse profesionalmente. Tras una vida entera bailando, con una prometedora carrera como bailarina profesional, una lesión en el tobillo le obligó a replantearse su futuro. La costura ha sido su tabla de salvación. Tras la lesión, aprendió a coser en la tienda de su tía donde tiene un rincón reservado para practicar siempre que puede. A pesar de llevar solo cinco meses cosiendo, le dedica tanto esfuerzo y tiempo que la costura ha reemplazado al baile. Autoexigente, tozuda, constante y competitiva, Arantxa mantiene la misma disciplina con la costura que con el baile.

Begoña

49 años – Zamora – Cocinera

Viene de una familia tradicional de un pueblo de Zaragoza. Desde que de joven se mudó a Barcelona, le ha dado tiempo a casarse, tener dos hijos, separarse y volverse a enamorar de su exmarido. A sus 49 años, cree que por fin ha llegado su momento de ser la verdadera Begoña. Antes se consideraba una persona llena de miedos y ahora no le importa el "qué dirán". Alegre y extrovertida, su afición por la costura le viene por su madre, quien impartía clases de costura. Su gran objetivo en el taller de Maestros de la Costura es dar a conocer su nuevo "yo".

Borja

25 años – Bilbao – Estudiante de moda

A pesar de su estética heavy, a Borja no le gusta que le encasillen en un estilo, porque, dependiendo de cómo se levante, se inclina más por un tipo de ropa u otro, pero sin descuidar "la paleta de colores". Es hijo único y está muy orgulloso de que sus padres respeten sus gustos estéticos. Trabaja como ayudante de modista en un taller de vestidos de novia y estudia Diseño de moda en La Rioja. Se considera enérgico y perseverante, aunque reconoce que a veces es demasiado perfeccionista. Está muy orgulloso de su pelo. Hace más de tres años que no se lo corta y cree que le representa. Viene a Maestros de la Costura para aprender, aunque no le importaría encontrar el amor en el programa.

David

22 años – Palma de Mallorca – Dependiente

David, o Selena Winters (nombre artístico con el que firma sus creaciones), se define como un torbellino. Hijo de un gitano mallorquín y una paya de un pueblo de Ávila, David llegó a Barcelona para estudiar Diseño de Moda, pero solo llegó hasta segundo curso. Ahora trabaja como dependiente en una conocida firma de ropa y asegura que se lo pasa muy bien vendiéndole prendas a señoras catalanas de 60 años. Aficionado a la cocina, tiene en mente concursar en MasterChef, pero en su versión celebrity ya que, según su plan, se convertirá en famoso gracias a su paso por Maestros de la Costura.

Fran

30 años – Málaga – Peluquero

Se considera "más andaluz que un lunar" y afirma estar como una "cabra loca". Es cofrade, le encanta la Semana Santa, viste imágenes religiosas y no entiende su vida sin la copla. De familia humilde, vive en casa de sus padres y comparte habitación con sus hermanas. Toca la trompeta en la banda de Marbella desde hace 20 años y cumplió uno de sus sueños cuando les confeccionó los chalecos de carnaval. Es muy extrovertido y alegre, aunque cuando se enfada es mejor quitarse del medio. Ha aprendido a coser de manera autodidacta. Para él, entrar en Maestros de la Costura es una oportunidad inigualable, ya que no puede costearse estudios ni cursos de costura y moda, su verdadera pasión.

Helen

38 años – Valencia – Empresaria

Elena, o Helen como la conoce todo el mundo, es diferente y no solo por su espectacular look. Lleva 20 años dedicándose a la moda: desde que empezó como dependienta de grandes firmas de lujo en Londres hasta ahora, con su pequeña pero rompedora y exitosa tienda de Paterna. Asegura que quien la conoce no la olvida, como la octogenaria propietaria de una tienda en Broadway, que le paró por la calle por sus zapatos de purpurina y le contrató en ese instante. Tras un breve paso por Nueva York, donde se quedó embarazada, regresó a su tierra para criar sola al sueño de su vida: Dream, su hijo. Su carácter, fuerza y confianza son los pilares del éxito de ventas de su propia tienda de ropa.

Joshua

28 años – Tenerife – Opositor a Guardia Civil

Independiente y muy cuidadoso con su imagen, este canario dice no identificarse con la mentalidad de su isla. Es auxiliar de enfermería, aunque no ejerce. Actualmente oposita para la Guardia Civil. Con su padre como principal valedor y apoyo, Joshua asegura que coser le sirve como método de evasión a sus problemas. Junto a la costura, cantar es otra de sus principales pasiones. Se define como atractivo y seductor. Prefiere dedicar su tiempo libre a cuidarse y no al mundo de la noche, con lo que dice no identificarse mucho.

La Brava, Andrea

31 años – Madrid – Estudiante

Más conocida como 'Brava', por su temperamento, esta madrileña desprende arte callejero por los cuatro costados. A pesar de nacer en la capital, vive en Jerez desde hace 13 años y Andalucía corre por sus venas "a mucha honra", como afirma. Estudió durante seis años Diseño de Moda en una escuela privada de Sevilla. Su objetivo es "petarlo" con su marca Brava e ir más allá de la moda, creando una forma de expresión del arte en todos los sentidos y ámbitos: fotografía, tatuajes, bailes urbanos... Es alternativa hasta para el amor: no tiene pareja, pero se enamora todos los días de todo lo que le rodea. Es espontánea, sincera, leal y tan intensa que, según reconoce, no se aguanta ni ella misma.

Laura

38 años – Madrid – Peluquera

Es la peluquera con más glamour de todo Ávila. Ella, su marido y sus cuatro hijos son conocidos como 'los Beckham' de Hoyo de Pinares, el pueblo abulense donde viven. Asegura que les gusta ser los más fashion del pueblo y aboga por usar diseños de Alta Costura para ir a tomar un vino a cualquier sitio. Su originalidad y su creatividad también se reflejan en el nombre de sus hijos: Bimba (en honor a Bimba Bosé), Piero, Sasha y Gika. Destaca por su carácter, aunque en el fondo esconde un lado de lo más tierno y emotivo.

Marc

32 años – Barcelona – Patronista

Skater y apasionado del estilo de vida californiano, aunque su novia es de Florida. Su afición por las zapatillas deportivas fue el inicio de su amor por la moda. Tras muchos años trabajando en el mundo de la moda, hizo un parón para descansar en un pueblo alejado del ruido de la ciudad. Al volver, decidió dedicarse al patronaje para dar un cambio a su vida. Aunque su fuerte es el diseño y el patronaje, cree que podrá hacer un buen papel con la máquina de coser. Perfeccionista y detallista, en el futuro se marca como objetivo tener hijos y triunfar con su propia marca de ropa.

Margarita

51 años – Sevilla – Deportista de élite

Funcionaria y aficionada al piragüismo, deporte que abandonó a los 18 años pero que retomó después de tener a sus hijos. Su especialidad es el piragüismo de maratón, donde ha llegado a ser campeona del mundo en su categoría. Le gusta entrenar con los hombres "porque a las mujeres ya les he ganado a todas". Está casada desde hace 22 años con un ingeniero 'fofisano' que no practica ningún deporte. Entre piragua y piragua, saca tiempo para practicar la costura, su segunda pasión. La competitividad y el buen hacer bajo presión son sus mejores cualidades, por eso cree que su mejor rendimiento se verá en las pruebas de eliminación.

Xiaona Dai

28 años – China – Estudiante de postgrado

Aunque nació en el sureste de China, se considera ciudadana del mundo. Lleva tres años en España. Le encanta nuestro país, su forma de vida y su cultura. Se declara fan de Antonio Machado. Además del chino y el español, habla francés e inglés. Estudió el máster de Comunicación y Belleza de Vogue. Cree que Maestros de la Costura es perfecto para ella, porque combina la moda y la estética, sus dos pasiones. A pesar de que lleva poco tiempo cosiendo, se ve capaz de aprender y estar al nivel de sus compañeros, porque sabe que cuando se propone algo lo consigue. Cree que puede aportar una visión multicultural muy diferente y enriquecedora para el talent show.