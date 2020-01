El 'patinazo' en geografía de Andrea ('La isla de las tentaciones') en 'First Dates': "¿Murcia está en Andalucía, no?" Ecoteuve.es 23/01/2020 - 17:09 0 Comentarios

Su pifia no impidió que Ismael se enamorara de ella en el restaurante de Sobera

Andrea e Ismael, una de las cinco parejas que están poniendo a prueba su relación en La isla de las tentaciones, se conocieron en First Dates hace dos años. Precisamente, ella será una de las protagonistas de la entrega de este jueves porque su cita con Óscar termina en beso: "Tiene algo que me engancha".

Pero, hagamos memoria. ¿Cómo fue el encuentro entre la barcelonesa y el murciano en el restaurante de Carlos Sobera? Andrea llegó dispuesta a encontrar un chico guapo y simpático, pero que no fuese un "chulito tonto de esos".

Los dos conectaron desde el principio. Sin embargo, ella la pifió al no saber situar en el mapa la comunidad autónoma de Ismael: "Ya miraré cómo ir a Murcia. No sé ni cómo se va", dijo para preguntarse después. "¿Está en Andalucía no? Sí, que tenía acento andaluz".

Patadas a la geografía aparte, la distancia es uno de los principales escollos en su historia de amor, según la descripción que hizo La isla de las tentaciones de la pareja: "Ambos no llevan nada bien vivir separados. Ismael reconoce ser muy celoso y Andrea, simpática y muy sociable, quiere demostrarle que puede confiar en ella".