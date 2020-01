François Gallardo, excolaborador de 'El chiringuito', condenado a dos años de prisión por estafa Ecoteuve.es 23/01/2020 - 13:52 0 Comentarios

La sentencia recoge que se hizo pasar por agente FIFA para engañar a su compañero

François Gallardo ha sido condenado a dos años de prisión por un delito continuado de estafa. El excolaborador de Josep Pedrerol en El chiringuito fue detenido el pasado mes de noviembre por un Mosso fuera de servicio después de dos años en busca y captura por no presentarse al juicio, pese a haberse dictado hasta tres órdenes para encontrarlo.

No obstante, Gallardo no entrará en la cárcel. La Audiencia de Barcelona le ha puesto una multa de 1.800 euros, que se verá aumentada con otros 3.650 euros para evitar su ingreso en prisión, puesto que el tribunal ha suspendido la pena durante los próximos cuatro años, siempre y cuando no vuelva a delinquir, según recoge El Mundo.

El excolaborador de la tertulia deportiva reconoció haber estafado a un compañero de tertulia radiofónicas hasta 21.000 euros, los cuales iban a ser invertidos en "un supuesto fondo de inversión denominado Doyen Sports Investimens, relacionado con el mundo del fútbol, en el que decía tener participación, prometiéndole que dichas sumas de dinero se verían notoriamente incrementadas en un breve lapso de tiempo".

Sin embargo, Gallardo solo le devolvió 9.000 euros, de ahí a que fuera denunciado. Antes del juicio, le devolvió 25.000 euros "por la cantidad sustraída más los intereses para reparar así el perjuicio causado", como informa el citado medio.

La sentencia, además, recoge que Gallardo usó "su mutua relación de confianza" con el estafado para continuar con su "enriquecimiento patrimonial y aparentando una solVencia y seriedad profesional de la que carecía, haciéndose pasar por agente FIFA".