España apoya a Christofer con un festival de memes ante su gran noche en 'La isla de las tentaciones': "¡Estefaníaaa!"

En la próxima entrega de La isla de las tentaciones, que Telecinco emite este jueves, Christofer por fin será testigo de la infidelidad que Fani ha llevado a cabo con Rubén en Villa Playa. Tras una hoguera donde no pudo continuar viendo los vídeos mostrados por Mónica Naranjo, el joven no se espera lo que va a presenciar.

Además de su contundente reacción, adelantada por las promos de la cadena, donde se puede ver al joven corriendo por la playa gritando el nombre de su pareja -"¡Estefaníaaa!"-, Christofer se replanteará su continuidad en el próximo programa.

Lea también: El trío de Nia ('OT 2020') con Mirela Cabero y Generis, de 'La isla de las tentaciones'.

A pesar de ser el único participante de La isla de las tentaciones que no tiene redes sociales, los usuarios de estas se están volcando con él. Hay una masiva ola de apoyo y solidaridad con el concursante.



Muchos internautas mandan mensajes de apoyo a Christofer y otros han preferido desatar su ingenio con numerosos memes que arrasan en Twitter e Instagram. Algunos de ellos están obteniendo una gran repercusión e, incluso, muchas caras conocidas están dando su opinión, como es el caso de Omar Montes o DJ Mario.

Cristofer voy a coger un barco ahora mismo y voy a rescatarte a la isla ???? no sufras más k te voy a presentar yo a una amiga mía k dice k le gustas ????????????

Fani: Si me deja Christofer me muero.



Presentadora: Pero si te has liado con Rubén.



Fani:#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/IDUpl4paea