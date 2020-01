Paquita de Mónaco reaparece en Telecinco para hablar de su drama: "Duermo en la calle junto a mi marido" Ecoteuve.es 23/01/2020 - 12:04 0 Comentarios

Francisca López-Calderón se convirtió en uno de los personajes más famosos de la tele hace 20 años

Fue desahuciada tras haber heredado una deuda de 35.000 euros de su hija fallecida

Paquita de Mónaco se convirtió en uno de los personajes que llenó más horas de televisión a principios de los 2000. Esta mujer saltó a la fama por contar los secretos del matrimonio entre Estefanía de Mónaco y Adans Pérez, puesto que ella decía ser tía del acróbata.

Francisca López-Calderón, su verdadero nombre, visitó en numerosas ocasiones Sálvame y, este miércoles, reapareció en el programa de Telecinco para contar su dramática situación por la que está pasando en la actualidad.

Totalmente desmejorada, Paquita de Mónaco fue entrevistada por Jorge Javier: "Mira cómo estoy a mis 73 años. Peso 39,200 kilos". "Perdí a una hija que esta enferma y se me murió mi otro hijo", dijo. "A mi otro hijo le doy como muerto de lo mal que se ha portado: me tiraba al suelo y me insultaba".

Además, en septiembre de 2018 la desahuciaron tras haber pedido varios préstamos para pagar la deuda de 35.000 euros que heredó de su hija fallecida: "Me llamó un número privado, me dijeron que la tenía que pagar y que no fuera a la policía. A mí me amenazaron: si usted no lo paga matamos a su nieta y a usted. No sé lo que hizo mi hija".

La vida de Francisca ha cambiado por completo. Alejada de los platós de televisión, ahora vive en la indigencia al dormir en la calle con su marido: "Nos metemos en sitios calentitos como el Metro y Juanillo y yo nos acurrucamos".

Ambos se duchan en los baños de tren de Embajadores y come gracias a la parroquia del Padre Ángel: "Con las servilletitas de los niños me lavo mis partes personales y me lavo los dientes".