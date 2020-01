Jorge Javier Vázquez presume de abdominales en su foto para 'Supervivientes 2020': "Soy un tentador" Ecoteuve.es 23/01/2020 - 11:08 0 Comentarios

El presentador y Lara Alvárez ya se han hecho la sesión gráfica para promocionar el reality de Telecinco

Telecinco ya 'cocina' Supervivientes. La cadena tuvo que adelantar la producción del reality debido a la cancelación de GH DÚO por el caso Carlota. Tanto es así que Jorge Javier Vázquez y Lara Alvárez ya se han hecho la fotografía promocional.

El presentador está tan orgulloso de su tipazo que pidió permiso para enseñarla a los espectadores de Sálvame este miércoles. "Por favor, quiero que la veáis porque es alucinante", dijo.

"Perdón. Soy yo. Es así de claro", siguió diciendo mirándose en pantalla. "¡Es de La isla de las tentaciones!", bromeó María Patiño a lo que él dijo: "Es que soy un tentador". "¡Vaya abdominales!".

"Me he visto, me he puesto en una luz y he dicho ¿este soy yo? España tiene que verlo", continuó halagándose. "En mi vida me he visto tan bien. Yo dejaría la imagen hasta las 21.00", recomendó a Alberto, el director de Sálvame este miércoles.

Jorge Javier se podría ver las caras de nuevo con Rocío Flores, que parece fija para esta edición. También podrían tirarse del helicóptero Helena y Hugo, madre y marido de Adara; Maite Galdeano y José Antonio Avilés.