Erundino Alonso, de Los Lobos, se planta en en 'El Millonario': ¿Habría acertado en caso de arriesgar?

El exconcursante de Boom decidió no jugársela a pesar de que se decantaba más por una opción

El primero de los cuatro especiales que emitirá Antena 3 de ¿Quién quiere ser millonario?, con motivo de los 20 años del formato, se estrenó este miércoles con éxito de audiencia. Erundino Alonso, integrante de Los Lobos que hace varios meses ganaron el millonario bote de ¡Boom! fue el primero en enfrentarse a las 15 preguntas para tratar de llevarse el millón de euros.

Enfrente de Erundino estaba el presentador Juanra Bonet, una cara amiga para el concursante que debutaba ilusionado, en este formato."Vaya, vaya. Otra vez por aquí", le dijo el catalán. El reencuentro estuvo repleto de bromas y guiños. Al fin y al cabo, ambos habían compartido 505 entregas en directo.

El programa contaba con algunas novedades: 15 preguntas para ganar 1 millón de euros, se mantienen los comodines del público y del 50%, pero se añade el familiar en el que el concursante podrá echar mano de su ayuda estando esa persona en plató.

Así Erundino, tirando de comodines y con su gran razonamiento, llegó hasta la pregunta número 13. "¿Quién era el vicepresidente del Gobierno cuando se inauguró la primera línea del AVE Madrid-Sevilla?", decía. Y las respuestas: Narcís Serra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana y Alfonso Guerra.

El ingeniero no conocía la respuesta: "Bueno... Yo vivía en Madrid pero no estaba allí. Era presidente Felipe González. ¿Me puedes cambiar la pregunta por el presidente?". Tras bromear, Erundino creía "que era Alfonso Guerra, pero mi duda reside entre él y Narcís Serra. Alfonso Guerra tenía mucho más que ver con Sevilla que los demás, pero certeza, certeza, no la tengo. Es buena opción plantarme con 50.000 euros. Si tuviera que dar un porcentaje le daría un 73% a Alfonso Guerra, un 24% a Narcís Serra, un 3% a Javier Solana y un 0% a Rubalcaba. Si esto suma 100% vamos bien"."

Finalmente, y ante tantas dudas, Erundino decidió plantarse y llevarse esos 50.000 euros ganados hasta el momento. Decisión acertada ya que, contra pronóstico del participante, la respuesta correcta era Narcís Serra. "Muy bien jugado", soltaba Juanra Bonet.