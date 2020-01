Jorge Cadaval se derrumba al recordar el caso Arny: "Para mucha gente soy un pederasta" Ecoteuve.es 23/01/2020 - 10:41 1 Comentario

El humorista relata en 'Planeta Calleja' el capítulo más duro de su vida

Tras Ana Botín y Sandra Barneda, Jesús Calleja se llevó a Los Morancos a una nueva aventura de Planeta Calleja. Jorge y César Cadaval viajaron a Turquía junto al presentador de Cuatro para recorrer varios puntos del país como Estambul y la región de Capadocia. Y entre expedición y expedición, el leonés tuvo tiempo de intimar con los andaluces protagonizando momentos de lo más emotivos.

En especial Jorge, que recordó junto a Calleja cómo ha vivido su homosexualidad y cómo vivió el polémico Caso Arny. El humorista empezó contando que él nunca tuvo la necesidad de contar en casa que era gay: "Me he criado en una casa con seis varones y una hembra y mi madre nunca me puso ninguna traba. Tengo la suerte de haber nacido en una familia maravillosa con un padre maravilloso. Yo era su hijo y cuando tú quieres a tu hijo lo quieres como sea porque el amor no tiene sexo, color ni condición", comenzó defendiendo.

Acto seguido, Calleja quiso ahondar en uno de los capítulos más duros de Jorge Cadaval: "Te voy a preguntar por el caso Arny. Para quien no lo sepa, había un bar de gays donde había chaperos, que son como prostitutas en chino. Había uno muy joven, con 16 años, que denunció y se inventó una historia que luego reconoció", explicó a los espectadores el presentador.

Jorge recibió amenazas de muerte por el caso Arny

"Lo viví fatal porque llegué a recibir cartas con amenazas de muerte y me decían que sabían a la hora que mis sobrinos salían del colegio. Lo pasé peor por los míos que por mí, porque yo no quería que ellos sufrieran. Cuando pasó todo esto hacía siete meses que mi padre había muerto y me alivió que no tuviese que vivir todo esto. Mi madre sí lo vivió pero siempre me miró con una mirada que sabía... Una mirada de cariño, de complicidad entre los dos", relató al tiempo que comenzó a derrumbarse.

Cadaval declaró que la pesadilla "duró dos años": "Todavía para mucha gente soy un pederasta. La maldad sigue ahí", dijo entre lágrimas. "Ha sido una exposición pública de la que salí reforzado. Teníamos una empresa y perdimos contratos, pero mi hermano César es un tío de los pies a la cabeza y lo adoro y siempre me apoyó", sentenció muy emocionado.