'OT 2020': cierran las cuentas de Instagram de Eli y Jesús, los concursantes más polémicos Ecoteuve.es 22/01/2020 - 12:52 1 Comentario

La canaria y el gaditano han recibido numerosas críticas de los seguidores del formato de TVE

Los primeros días en la academia de Operación Triunfo 2020 están siendo muy movidos después de que Eli se haya convertido en la concursante más 'odiada' por los seguidores del talent que, incluso, han pedido su expulsión disciplinaria. Sus polémicos comentarios y su actitud con Ariadna le costó la bronca de la directora Noemía Galera.

Además de la concursante canaria, Jesús también se está llevando los 'palos' de la audiencia por sus bromas y sus frases machista. El de Barbate compartió canción con Eli en la Gala 1 con el tema Atrevete-te-te de Calle 13.

Lea también: Los siete vídeos que condenan a Eli, la concursante más polémica de 'OT 2020'

La charla de la directora de la academia, que tenía como objetivo calmar los ánimos de los fans en redes sociales, no sirvió y la polémica ha seguido in crescendo hasta el punto de que las cuentas de Instagram de los dos concursantes han desaparecido. A la hora de publicación de este artículo, sus perfiles no se encuentran.

Las cuentas de Instagram de Eli y Jesús ya NO EXISTEN#OTDirecto21E pic.twitter.com/V8WwZYHe8Y — Tuits OT2020 (@TuitsOT) January 21, 2020

Por el momento, Operación Triunfo no se ha pronunciado al respecto, por lo que puede haber dos explicaciones: una de ellas es que el propio programa cerrara sus perfiles ante la avalancha de críticas que están recibiendo y otra, la más apoyada por los seguidores, es que haya sido Instagram quien haya suprimido las cuentas por la multitud de denuncias por bullying y machismo.