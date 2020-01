El pasado de Andreína, la codiciada soltera de 'La isla de las tentaciones': de posar para 'Interviú' a 'MasterChef' Ecoteuve.es 22/01/2020 - 12:15 0 Comentarios

Su fugaz paso por el talent estuvo marcado por los comentarios machistas de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz

Andreína Veliz se está convirtiendo en una de las protagonistas indiscutibles de la primera edición de La isla de las tentaciones. La joven de 32 años es una de las chicas que quiere conquistar a Ismael, pareja de Andrea. "Yo cuando estoy contigo siento esa conexión".

Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos a la venezolana en un programa de televisión. Andreina tuvo un fugaz paso por las cocinas de MasterChef en su cuarta edición, la que ganó la gemela Virginia Naranjo y en la que participó el 'superviviente' José Luis.

Su concurso en el talent culinario de Televisión Española estuvo marcado por las críticas que recibieron Jordi Cruz y Pepe Rodríguez después de que Andreina dijera que había salido en portada en Interviú. "He salido de Venezuela para respirar aire fresco", fue el titular de la publicación.

El chef catalán cogió el móvil para comprobar si lo que decía esta modelo y presentadora era cierto para afirmar después: "Deja de cocinar, se ve que tienes maneras. Dale el delantal". "Qué calor hace en la cocina", dijo por su parte Pepe. Finalmente, Andreína no pasó la criba inicial: "No entré, pero la pasé muy bien".

No entré en #MasterChef, pero la pasé muy bien intentándolo, a pesar de q me pusieron un mango verde :( — Andreina Véliz (@andreinaveliz) April 7, 2016

Antes de probar suerte en MasterChef y de La isla de las tentaciones, Andreína quiso participar en Mujeres y Hombres y Viceversa, pero al final no entró: "Yo no sabía que era un programa de búsqueda de pareja, yo tengo la mía. Por eso no lo hice al final", se explicó.