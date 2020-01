Un joven "barbie" explica su fracaso en el amor en 'First Dates': "Soy el antimorbo de España" Ecoteuve.es 22/01/2020 - 11:34 0 Comentarios

Carlos sorpendió a Quique con un baile durante su cita en el programa

First Dates recibió este lunes la visita de un comensal de lo más variopinto llamado Carlos. El joven causó sensación entre los espectadores de Cuatro desde el momento en el que definió ante las cámaras del dating cómo es su chico ideal. "Me gustan muy masculinos y fuertes, tipo Ken, porque yo soy la Barbie".

Carlos llegó al restaurante explicando a Lidia Torrent sus problemas para ligar: "Soy el antimorbo de España, no le gusto a nadie", soltó con ironía. "Ligo en las discotecas, pero que quieran quedarse conmigo es difícil porque tengo un carácter fuerte. No he tenido nunca una relación estable. Mi madre me dice que no sabe qué ha hecho conmigo y yo le respondo: 'Yo tampoco", dijo con humor a la camarera.

La copresentandora del programa, aprovechando que Carlos confesó que le encantaba bailar, animó al comensal a recibir a su cita con una coreografía que lo dejara impactado. "Entrar y que estuviese bailando tan bien, lo he apreciado mucho", dijo Quique, su acompañante, después de verlo.

Estás en el súper y suena la canción que te gusta ???? #FirstDates21E ???? pic.twitter.com/t61DFj8ExB — First dates (@firstdates_tv) January 21, 2020

Finalmente, aunque parecía que durante la velada había una gran complicidad entre ellos, ambos coincidieron en que no querían una segunda cita con el otro. "Creo que nos ha faltado desde el primer instante esa chispita de sentir algo más", afirmó Carlos, con quien coincidió en su argumento Quique. "Me ha pasado lo mismo que a ti. Me ha faltado algo de chispa y de pareja no me veía", concluyó antes de que abandonaran el local por separado.