Muere a los 48 años Meritxell Negre, concursante de 'El número uno' Ecoteuve.es 22/01/2020 - 9:28 0 Comentarios

La artista se dio a conocer en 2012 en Antena 3 y después desarrolló su carrera en EEUU

Meritxell Negre, concursante que participó en la primera edición de El número uno, de Antena 3, ha muerto a los 48 años a causa de un cáncer.

Gestmusic, la productora encargada de aquel talent show, ha mandado un mensaje de apoyo a los familiares de la artista a través de las redes sociales. "Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Meritxell Negre, con quien compartimos grandes momentos en El Número Uno".

Meritxell Negre, una carrera entre España y EEUU

Meritxell Negre se hizo popular para los espectadores de televisión en 2012, cuando participó en El número uno, un talent show que presentaba Paula Vázquez y en el que, como jurado, estaban David Bustamante, Ana Torroja, Natalia Jiménez y Miguel Bosé. Fue la quinta expulsada.

Meritxell Negre desarrolló después su carrera en EEUU. Se convirtió en integrante del dúo Peaches & Herb y, después, montó la agencia de espectáculos Silly Dog Entertainment.

En 2018, la artista anunció su lucha contra el cáncer. "Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí! Hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal. Lo que cambian tres días".