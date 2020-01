Fani, "cuesta abajo y sin frenos", da un paso más con Rubén: "Que fluya" Ecoteuve.es 22/01/2020 - 8:51 0 Comentarios

La concursante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a traicionar a su novio Christofer

Fani y Rubén siguen dando pasos en su relación en La isla de las tentaciones mientras Christofer sigue hundido al ver que su novia le ha puesto los cuernos delante de toda la audiencia de Telecinco.

En el programa que Cuatro emitió este martes, se pudo ver cómo Fani volvió a besarse con Rubén, esta vez en la piscina.



"Estoy tan a gusto que me dejé llevar y me olvidé de dónde estaba. Cuando nos hemos besado ha sido maravilloso porque lo sentí y noté sus ganas. Me gustó", dijo la concursante, que lleva siete años de relación con Christofer.



"Que fluya, que pase lo que tenga que pasar. "Ya he metido la pata hasta el fondo así que ya... cuesta abajo y sin frenos", se sinceró ante la audiencia. A estas alturas, Christofer todavía no ha visto esos besos pero sí algunos comentarios y actitudes con Rubén que le han llevado a sentirse traicionado por su pareja.

Fani y Rubén comparten cama en 'La isla de las tentaciones'

"Me gusta mucho estar con él, es un hombre que me hace sentir protegida. Yo no le pongo fecha a lo que pase con Rubén, las cosas van viniendo y van surgiendo solas, que nos apetece dormir juntos, dormimos juntos, que nos apetece intimar un poco más, lo haremos", comentó Fani sobre Rubén.

En este sentido, el programa mostró las imágenes de la nueva pareja compartiendo cama a la espera de lo que suceda en el reality en la emisión que Telecinco ofrecerá el jueves en prime time.