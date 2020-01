La traición de Gustavo González: filtra a 'Sálvame' una información comprometida de un tertuliano Ecoteuve.es 21/01/2020 - 18:06 0 Comentarios

El periodista sabe algo que cambiaría la vida de uno de sus compañeros

Sálvame ha querido sacudir este martes los contenidos del programa anunciando que había llegado a su poder una información que podía cambiar para siempre la vida de uno de los colaboradores. La cosa no quedó ahí y Paz Padilla desveló que la cosa era más grave de lo que pensaban, ya que la persona que había dado la filtración era uno de ellos.

Este bombazo propició varios puñales entre los tertulianos y Lydia Lozano y Kiko Matamoros se enzarzaron en una gran bronca después de que el segundo insinuara que habría podido ser la canaria. "De mí lo hiciste, por lo tanto puedes hacerlo de otros", se quejó el colaborador mientras Lydia se defendía acusando a su compañero. "En mi vida he pasado información, me corto la lengua antes", aseguró Kiko.

Finalmente, tras descartar a Chelo y Raquel Bollo, Gustavo González dio un paso al frente. El periodista explicó ante la sorpresa del resto de tertulianos que hace un tiempo alguien se puso en contacto con él para contarle "algo comprometido" de la vida privada de uno de los colaboradores.

González afirma que, ante la duda de si era cierto o no, lo puso en conocimiento de la dirección y les dio el contado del susodicho para que lo contrastasen. "No me considero un traidor, si se refieren a esa información, esto se ha hecho aquí conmigo 40.000 veces", se quejó mientras algunos de sus compañeros le preguntaban si lo había hecho por venganza. Gustavo lo negó y se justificó diciendo que antes de contárselo a la dirección de Sálvame lo habló con Gema López o María Patiño, quienes le aconsejaron que se apartase.