Sofía Suescun llama "mala persona" a Belén Esteban: "Alejó a Andreíta de Jesulín y echó a la calle a una familia"

La navarra carga contra la tertuliana desde el plató de 'Myhyv' en Cuatro

Sofía Suescun continúa su cruzada contra Belén Esteban después del duro ataque que le lanzó hace unos días desde el plató de Myhyv y que fue respondido por la colaboradora de Sálvame con cuatro contundentes palabras: "¡Vete a la mierda!". La de San Blas despachaba así a la navarra, que acusó a la tertuliana de ser "una cagada" por la actitud que ha tenido con Mila Ximénez tras la salida de la sevillana de GH VIP.

"Ella recrimina que yo no me hablo con mi padre. Lo primero, ante todo, es que mi padre, como todos sabéis, no es un personaje público, ni en ningún momento le hemos visto hablar en ningún sitio. ¿Cómo le sentaría a ella que yo hablara de sus hermanos, de toda esa familia que tiene que no es pública? Así que un puntito en la boca", empezó diciendo la ganadora de GH y SV.

"Yo no me hablo con mi padre por decisión propia, pero por lo menos, mi madre no se ha encargado de alejarme de mi padre como ha hecho ella con Andreíta alejándola de Jesulín de Ubrique", criticó con dureza Sofía, que animaba a Esteban a darse "otro puntito en la boca".

"Vamos a tener que ir con guardaespaldas por los pasillos", advirtió Nagore Robles antes de que Sofía acusara a la colaboradora (a la que llama "pala personita") de "dejar a una familia [la de Toño Sanchís] en la calle". "Esta señora está más vista que el tebeo y que deje paso a los nuevos talentos como yo", ha revindicado aconsejando a Belén a que "se quede en casa descansando". Por su parte, la presentadora defendía a Belén Esteban asegurando que es "historia de España".