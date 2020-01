Noemí Galera lee la cartilla a Eli (OT 2020) por sus faltas de respeto: "Tienes una rabia dentro que no es normal" Ecoteuve.es 21/01/2020 - 15:38 0 Comentarios

La canaria se queja de la actitud de Ariadna y acaba escaldada por su comportamiento

Eli: "No tolero las faltas de respeto porque yo no falto el respeto a nadie"

Noemí: "Tienes que aprender a controlar la mala hostia y no faltar el respeto a nadie"

Lo que ha comenzado como una queja de Eli respeto a la actitud de su compañera Ariadna, ha terminado en una dura reprimenda de Noemí Galera a la concursante canaria, cuya actitud está siendo muy polémica en los diez días que lleva OT 2020 en antena.

"Ha habido muchas faltas de respeto de Ariadna hacia mí", comenzó Eli. "Todo te lo dice atacando. No tolero las faltas de respeto porque yo no falto el respeto a nadie".

Sin embargo, la realidad parece bien distinta, como le ha explicado Noemí Galera. "Tú le tienes ganas. Has entrado en un bucle con Ariadna", ha dicho la directora de la Academia, que siempre le ha dejado claro que es consciente de que tiene "buen fondo".



"No te pido que seáis amigas, pero mientras estéis aquí, te pido que mantengáis las formas. Por ejemplo, que no te pongas los dedos en la boca cuando está hablando alguien", ha dicho.



"Tienes unas formas muy rudas, pero no tienes mal fondo", ha continuado Galera. "Tienes una rabia dentro que no es normal. Ayer estabas como un toro cerril aquí. Tienes que aprender a controlar la rabia y la mala hostia. Porque si todos hiciéramos lo mismo, esto sería la guerra", ha seguido la directora de la Academia.

Noemí Galera a Eli (OT): "Si no cambias, no te voy a poder salvar"

Asimismo, Galera también le ha advertido que si no cambia de actitud, podría haber consecuencias. "Si no cambias, no te voy a poder salvar". "¿Me estás nominando ya?", ha contestado Eli. "No, pero no desperdicies esta oportunidad".



El argumento de Eli ha sido cargar de nuevo contra Ariadna. "No la aguanto", ha insistido. Más tarde, ha hecho referencia a sus años pasados. "Aguanté 12 años y se acabó". "¿Eso te da derecho a que tú hagas lo mismo?", ha preguntado Noemí Galera. "Me considero una tía de puta madre, siempre estoy ayudando a todo el mundo", se ha defendido la concursante, que ha llorado largo y tendido mientras era consolada por su profesora.