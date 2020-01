Fani ('La isla de las tentaciones') admite que "se le ha ido de las manos": "Si Christofer me deja, me muero" Ecoteuve.es 13:31 - 21/01/2020 0 Comentarios

La concursante del reallity no quiere perder a su pareja a pesar de su infidelidad

Fani ha protagonizado la primera infidelidad La isla de las tentaciones: "Se me ha ido un poco de las manos", reconoce a Mónica Naranjo en el adelanto del programa que esta noche se emite en Cuatro.

En las imágenes del programa de hoy, la participante parece que da un paso más con su nuevo ligue. "Estoy tan a gusto con Rubén que me dejé llevar. Que pase lo que tenga que pasar, cuesta abajo y sin frenos", afirmaba, dejando ver que no va a reprimirse dentro de La isla de las tentaciones.



A pesar de ello, en ocasiones sigue recordando a su novio, Christofer, con el que lleva más de siete años de relación: "Yo creo que se va a liar con otra", comentaba con una de sus compañeras. "Si me deja Christofer, me muero", reconoce, posteriormente, ante las cámaras.

Él, por su parte, empezará a arrastrar dificultades para superar el día a día en Villa montaña. En la hoguera asegura no reconocer a Fani ni su comportamiento, de hecho ni si quiera puede terminar de ver el vídeo resumen de las acciones de su pareja en su estancia en Villa Playa. Geniris, una de las solteras de la casa, comenzará a ser un gran apoyo para el joven.

Por otra parte, las demás parejas también comenzarán a tener problemas. Jose verá mermada su confianza en Adelina tras ver unas comprometedoras imágenes de su pareja. Mientras que la joven se está dejando llevar, a él le cuesta cada vez más confiar en ella.

Ismael, por su parte, se encontrará cada vez más cómodo entre las solteras y, tras un primer acercamiento con Andreina, mostrará un nuevo interés por otra de las chicas, lo que generará cierta tensión entre ambas. Gonzalo, además, no cesará en su interés por conocer a Katerina.

Además, en Villa Montaña Andrea y Óscar continuarán acercándose; Fiama y Joy se volverán inseparables; y Susana y Adelina comenzarán a interesarse por conocer a Lewis y Jusseth.