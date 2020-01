Juanra Bonet 'pasapalabra' y se centra en 'El Millonario': "Es un oasis de tensión y silencio" Alfonso De la Rocha 21/01/2020 - 10:44 0 Comentarios

Antena 3 recupera '¿Quién quiere ser millonario?' este miércoles con especiales en prime time

ECOTEUVE.ES charla con el presentador, que también suena para hacerse cargo de 'Pasapalabra'

"Pasapalabra es un engranaje perfecto, una melodía de percusión, El millonario, lo contrario"

¿Quién quiere ser millonario? vuelve a la televisión diez años después de su última emisión en España y veinte desde que se estrenó este mítico formato, uno de los killers de las parrillas de medio mundo. Y lo hace con cuatro especiales -el primero, mañana a las 22.40 en Antena 3- conducidos por uno de los presentadores de moda: Juanra Bonet.

El regreso de ¿Quién quiere ser millonario? contará con unos participantes llamativos. La cadena ha reunido a algunos de los concursantes más populares de otros programas, como Javier Miralles y Erudino Alonso (ex concursantes de Boom) o Eduardo Benito, el ganador del bote más alto de Pasapalabra. "Soy el más novato del formato", bromea Juanra Bonet a ECOTEUVE.ES.

Lea también: El sorprendente guiño de Juanra Bonet a 'Pasapalabra' y Christian Gálvez desde '¡Boom!'

Donde es todo un veterano es en ¡Boom!, el exitoso concurso que hace seis meses entregó el premio más alto de la tele a Los Lobos. Bonet mantiene el contacto con ellos, aunque no le hayan hecho ningún regalo con el bote de seis millones: "Me abrí una cuenta bancaria al empezar el programa y todavía sigue a cero. Yo sigo esperando", bromea.

¿Cómo cree que recibirá el público los programas especiales de Quién quiere ser Millonario?

Muy bien. Tengo muchísimas ganas de que se emita. Ha sido tan divertido grabarlo y poder jugar con los supercampeones que tenemos como concursantes. Recomiendo a todo el mundo que pueda presentarlo que lo haga (bromea). Es un concurso donde no compites contra nadie, no tienes equipos, estás contra ti y contra tus dudas. Además, el presentador puede estar a tope con la persona que esté concursando.

¿Era seguidor del programa cuando se emitía?

Si, por supuesto, sobre todo el de Carlos Sobera, que es el padre de Quien quiere ser millonario. A Antonio Garrido a Nuria Roca y a mí se nos ha permitido continuar la estela de este maravilloso concurso y es todo un placer. Me gustaba muchísimo el programa y es un orgullo sumar mi nombre a esta lista.

Entiendo que presentar un programa es algo muy personal y subjetivo, pero ¿Cómo es la relación profesional de unos presentadores con otros? ¿Se obtiene un aprendizaje o se fijan en ciertos comportamientos?

Lo primero y lo más importante es no fijarte en nadie porque el espectador enseguida lo detecta y pierde el interés. Cada uno tiene que reflejar su personalidad, estar tú de verdad. Luego ya, que le guste al espectador, es una cosa u otra, pero ser de verdad es fundamental.

De otros presentadores luego vas cogiendo recursos, algo que puede ayudarte o te puede salir muy mal. Por ejemplo, fíjate Arturo Valls cómo mete al público en el programa, o mira Sobera cómo cambia de registro suavemente: de la comedia al rigor... Luego ya vas viendo si puedes hacerlo o no.

¿Hay algún programa o concurso que siguiera cuando era más joven y que le gustaría volver a ver en televisión?

En este aspecto soy un afortunado, porque uno de mis programas favoritos era Caiga quien caiga y pude trabajar en él. Lo mismo me pasaba con El Intermedio, me encantaba y ahí estuve. Y ahora, de nuevo, con Quien quiere ser millonario estoy encantado, porque era un programa que yo seguía mucho y me flipaba, y he tenido la suerte de presentarlo. Es alucinante. También me gustaría que volviera el Un, dos, tres que es un formato buenísimo para el presentador, muy ameno. Aunque no sé si funcionaria ahora, porque como los espectadores cambiamos tanto de opinión...

Ahora mismo podemos verle en numerosos programas de alto rango en la cadena: ¡Boom!, La Voz, ¿Quién quiere ser millonario?... Se sentirá muy respaldado por la Antena 3, ¿no?

Sí, pero no solo yo, todos estamos muy contentos y muy a gusto. Manel está brillante en TCMS, Arturo goza de plena confianza cada vez que sacan algún programa en prime time divertido, Eva está todo el año con La Voz y Jorge lo está petando en audiencia con La ruleta de la suerte. Yo creo que la cadena apoya mucho a su equipo y yo, como no puede ser de otra forma, estoy encantado.

¿En qué programa de los que participa se siente más libre y se permite más licencias para jugar y ser como es fuera de cámaras?

Pues en esto me busco bastante bien la vida. La verdad es que en todos me dejan ser como soy y me siento súper a gusto. Si me apuras, diría que en el teatro, porque no hay cámaras y se donde está el público. En la televisión no sabes si el espectador está en un bar, en la cocina...

En este especial los participantes tienen casi mayor recorrido en concursos que usted, y ya es decir...

Totalmente. Lo gracioso es que aquí el primer novato y el que está mas verde soy yo. El formato es mas veterano que yo, los concursantes tienen muchísima experiencia en concursos...

Lo de las personas que van es alucinante, porque son concursantes brillantes que están acostumbrados a competir contra otras personas y aquí no compiten contra nadie, solo contra ellos mismos, es muy bonito.

También hay concursantes que ya conoce de 'Boom'. Y este formato le da más juego para hablar con ellos. ¿Qué rol ejercerá como presentador?

La relación del presentador con el concursante en Quien quiere ser millonario es particular. Se genera una relación nueva con cada uno de ellos. Hay algunos que prefieren que seas un espejo, que vaya rebotando lo que dicen, hay otros que se sienten más cómodos y sueltan bromas, y yo ya me permito más licencias. Con cada uno se establece un vínculo nuevo y distinto. Yo estoy al servicio de esa persona, si pide concentración, me concentro, si empieza a vacilarme, pues pa' alante.

¿Qué noticias tiene de Los Lobos? ¿Mantiene la relación con ellos?

Por lo que sé, les va muy bien. Ahora mismo, por fin podemos tener una relación personal y normal, de estas que te felicitan la Navidad por Whatsapp. Ya no estamos atados al concurso... Imagínate después de dos años en el programa, al final nos dimos los teléfonos y todo. También me cuentan cosas más personales pero esas no te las puedo decir.

¿Ha recibido algún regalo por lo que se llevaron en el bote? ¿O tampoco ha llegado nada estas Navidades?

Yo he abierto una cuenta bancaria y estoy esperando a ver qué pasa. De momento sigue a cero, no he recibido nada. Yo no pierdo la fe, porque estarán esperando a ver lo que les quitan de impuestos. A ver si en junio me llega algo de un amigo invisible o algo (risas)... Sigo esperando, no tengo prisa.

Ah, por cierto, la cuenta bancaria la tengo abierta desde Los Rockampers, tampoco es una cosa de ahora, y aún sigue a cero.

Como uno de los hombres de moda en Atresmedia ¿Qué opina de la reciente adquisición de Pasapalabra por Antena 3?

Es un formato histórico, un engranaje perfecto.

¿Ha recibido alguna oferta? ¿Se ha puesto en contacto alguien de la cadena con usted para proponerle presentarlo?

No, además estoy seguro de que sé menos que vosotros sobre el tema. La prensa seguro que conoce muchos más detalles que yo.

Y, personalmente, ¿te gustaría que te lo propusieran? ¿Cómo afrontarías el reto?

Es una pregunta a la que prefiero no responder porque podría interpretarse como que me posiciono o me desposiciono. Estamos en la era de la descontextualización y preferiría no contestarte. Es una operación empresarial delicada y solo puedo decir que es fantástico, más que un concurso es una partitura de percusión, con un gran ritmo y una barbaridad de formato.

En el caso hipotético de que te lo propusieran y dijeras que sí, sería muy complicado ponerse en el lugar que tantos años ha ocupado Christian Galvez y hacer lo que él tenía tan controlado ¿No?

Bueno, Yo de lo que tengo muchísimas ganas es de que se estrene Quién quiere ser millonario (risas), que es todo lo contrario a un formato como el de Pasapalabra. El millonario es un oasis de tensión y de emoción: Es pausa, es silencio, es mirada, es respiración.

Por último, ¿qué proyectos nuevos tiene para este año? ¿Qué le pides a este 2020?

Que me quede como estoy personal y profesionalmente. Y te voy a decir algo un poco raro, me gustaría también que triunfase, y que a la gente le gustase, la salsa que voy a sacar en un par de meses al mercado.

¿Salsa?

Sí, no tiene nada que ver con la televisión. Es una salsa de una taberna de Madrid, que llevo 10 años comiendo, que he decidido sacar al mercado y que espero que vaya muy bien. Es como un tomate especiado, la idea es que sea una alternativa al ketchup.