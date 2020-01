Zasca de María Teresa Campos a Bigote Arrocet ante Broncano: "Se ha debido de morir, porque no le he vuelto a ver" Ecoteuve.es 21/01/2020 - 1:33 0 Comentarios

La veterana presentadora reaparece en una entrevista para 'La Resistencia' (#0)

María Teresa Campos visitó este lunes La Resistencia de David Broncano. Era el primer programa al que asistía después de su ruptura con Edmundo, aunque hace una semana apareció en El cielo puede esperar -se grabó hace semanas- para presenciar su propio funeral.

"Estoy de luto... Por el muerto", fue una de las primeras cosas que dijo María Teresa Campos al llegar al programa. La presentadora, de hecho, recordó su participación en el espacio de Movistar donde se reproducía su entierro.

"Creía que era mi funeral, pero debe ser de otro que se ha debido morir porque no le he vuelto a ver", bromeó la comunicadora que, incluso, llegó a besarse con Grison, uno de los colaboradores de Broncano.

El cielo puede esperar. #LaResistencia Enorme, María Teresa Campos. pic.twitter.com/piFlKaW0wv — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 20, 2020

Sobre Bigote, aunque no se le llegó a mencionar de forma explícita, dijo que lo que más le molestó es algo que supuestamente dijo en su mensaje de despedida. "No quiero que me humilles más".

La entrevista, con la presencia de sus nietas entre el público, discurrió por los temas más variopintos, como es habitual en La Resistencia.

Siempre son los guitarristas los que pillan con las groupies. #LaResistencia pic.twitter.com/maNk39L533 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 20 de enero de 2020

Broncano le preguntó por las drogas y ella dijo que estaba "en contra", pero recordó su época joven. "Si estabas en una fiesta y te pasaban... Para no quedar mal, lo cogías. Si no, no te integrabas. Nunca he notado nada cuando he dado la chupadita", dijo entre risas.

A la pregunta del dinero, María Teresa Campos respondió que todo lo tenía invertido en la casa que no termina de vender. "Es como si tuviera un cenizo o algo", soltó. Cuando Broncano le preguntó por el sexo que había tenido en el último mes, la presentadora estuvo ágil. "¿Sola o acompañada?", espetó. "A falta de pan... buenas son tortas".