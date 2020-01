Arcadi Espada vuelve a llamar "sicofante" a Risto Mejide, que responde: "Me encanta que hable de mí" Ecoteuve.es 20/01/2020 - 19:23 | 19:48 - 20/01/20 0 Comentarios

El polemista juega a definir a varias personalidades en el programa de Gabriel Rufián

Arcadi Espada y Risto Mejide protagonizaron a principios de 2019 una fuerte bronca en el Chester que acabó con el escritor abandonando el plató del programa. El polemista afirmó que se marchó de la entrevista, mientras que el publicista sostuvo que fue él el que le echó por sus desprecios a las personas con Síndrome de Down y a sus padres.

Un año después, la guerra se reabre después de que Arcadi acudiera como invitado a La Fábrica, el programa de entrevistas de Gabriel Rufián en YouTube. El político le propone un juego al periodista que consiste en describir a varias personalidades con lo primero que se le viniera a la mente.

Mientras que de Pablo Iglesias dice que es "un pobre hombre" o a Pedro Sánchez como "inescrupuloso", de Risto afirma que es un "sicofante", el mismo término que utilizó días posteriores al enfrentamiento con el presentador de Cuatro.

Al ver las imágenes, Mejide ha tirado de humor: "Para definir a todos los demás personajes ha necesitado dos o más palabras. Conmigo, una le ha bastado. Eso, querido, es ser muy eficiente".

Después, ha preguntado a Girauta, amigo de Arcadi: "A mí en privado nunca me ha dicho un adjetivo para referirse a ti, solo me ha contado la escena que se vio en la televisión". "Me encanta que hable de mí aunque sea bien", ha rematado Mejide.