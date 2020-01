Carlota Corredera planta cara a Chelo Harcía Cortés en 'Sálvame': "Para ensalzar a Kiko, no hay que tirar a otro" Ecoteuve.es 20/01/2020 - 18:40 0 Comentarios

La tertuliana afirmó que Kiko Hernández "reparte mejor los turnos" cuando presenta el programa

La semana en Sálvame ha comenzado calentita con el tenso reencuentro entre Carlota Corredera y Chelo García Cortés. El detonante fue que el jueves pasado Kiko Hernández reveló en directo que una vez la colaboradora alabó su labor como presentador por encima de Jorge Javier, Paz Padilla y la propia Carlota.

Pues bien, este lunes la gallega, muy enfadada, ha pedido explicaciones a la tertuliana en los pasillos de Mediaset. "No sé cuánto tiempo lleva Kiko presentando el programa. Años. No pensé que felicitar a un compañero me fuera a traer problemas", ha empezado diciendo Chelo.

"Está exagerando. Le felicité por su trabajo y le dije que él me repartía el tiempo muy bien para que yo pudiera opinar", ha seguido. "Yo no te juzgué a ti profesionalmente, pero sí dije que él reparte muy bien el tiempo para tener más ocasiones de hablar. En ningún momento dije que él fuera mejor presentador que tú ni que Jorge".

Corredera, con cara de pocos amigos, le ha reprochado a Chelo que no le llamara este fin de semana: "No te voy a negar lo que pienso, y es que, para ensalzar a Kiko no hace falta tirar a nadie". "Es que eso es una cosa distinta, porque yo no dije eso. No voy a entrar en el juego. Tampoco soy quién para juzgarte, porque creo que eres una gran profesional, igual que Jorge o Kiko. Yo soy responsable de lo que dije, y de nada más", replicó la colaboradora.

La última en hablar ha sido Carlota: "Bueno, para mí, la prioridad siempre es el programa. Que se critique cómo reparto los turnos si me lo dicen mis jefes, bueno, pero no tengas ninguna duda de que yo salgo ahí fuera para que el programa salga lo mejor posible sin tirar a nadie".