Omar Montes, impresionado por Susanna Griso en 'Espejo Público': "Qué guapa eres, te veo por las mañanas"

El ganador de 'Supervivientes 2019' se 'pasa' a Antena 3 por su faceta como cantante

Omar Montes sigue cosechando frutos tras el boom de Alocao, el tema que lanzó con Bad Gyal y que se convirtió en uno de los más escuchados. El cantante ha visitado este lunes Espejo Público para promocionar Como el agua remix, el hit que tiene con Ana Mena.

Ver a Susanna Griso saludar en su plató a Omar tenía su gracia puesto que este fue el último ganador de Supervivientes, es decir, uno de los filones de Mediaset durante los últimos años por su relación con Isa P, colaboradora por cierto de la competencia (Ana Rosa) del matinal de Antena 3.

"Estoy encantado de estar con vosotros. Os veo mucho en mi casa por las mañanas. Es un placer de estar aquí y un orgullo", ha dicho muy educado a lo que Susanna ha respondido: "Nos encanta tenerte aquí Omar, de verdad".

Creado este ambiente de complicidad, el rapero ha piropeado a la presentadora: "Qué guapa eres, hija". "¡Ay, muchas gracias. Oye, estoy que me salgo", ha dicho ruborizada ella cediendo el testigo a sus colaboradores para que siguieran con la entrevista: "Yo ya no puedo pasar por las puertas".

Omar Montes, que abrirá la ceremonia de los Goya junto a Ana Mena, ha recordado su dura infancia: "Me llamaban gordo, moro de mierda y la gente que entonces me hacía bullying ahora me para por la calle para que les grabe vídeos a sus hijos".