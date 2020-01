'OT 2020' cantará en euskera por primera vez en la historia del formato Ecoteuve.es 20/01/2020 - 16:17 0 Comentarios

Anne y Maialen interpretarán Ilargia, del grupo vasco de pop-rock Ken Zaspi

Noemí Galera, Manu Guix e Iván Labanda han vuelto en la tarde de este lunes al salón principal de la Academia para realizar el reparto de temas de la Gala 2 de Operación Triunfo 2020.

Horas después de su gran bronca a los concursantes por las faltas de respeto que se han dedicado durante su primera semana de convivencia, la directora anunció las canciones que defenderán el próximo domingo.

Y tras el fallido homenaje que hicieron este domingo a Marisol, antes de que recoja el Goya de Honor en la gala de los premios que tendrá lugar este sábado en Málaga, en esta ocasión los concursantes harán un reconocimiento a una de las comedias más exitosas de la historia: Friends. Además, el programa vivirá un hito al incluir en su repertorio un tema en euskera por primera vez en la historia del formato.

Reparto de temas de la Gala 2 de OT 2020

I'll be there for you, de The Rembrandts (Friends) - Grupal

You know I'm not good, de Amy Winehouse - Ariadna

Jealous, de Labrinth - Nick

Copenhague, de Vetusta Morla - Eva y Flavio

Bonita, de Juanes y Sebastián Yatra - Rafa y Eli

Ilargia, de Ken Zaspi - Anne y Maialen

Sucker, de Jonas Brother - Gérard y Hugo

Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat - Jesús y Samantha

Guantanamera, de Celia Cruz - Anaju y Nia

Mucho mejor (Hace calor), de Los Rodríguez - Bruno y Javy