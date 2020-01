El "infierno" de Violeta Mangriñán: relata la supuesta estafa que ha sufrido Ecoteuve.es 16:25 - 20/01/2020 0 Comentarios

La participante de 'Supervivientes' reconoce estar pasándolo muy mal

Violeta Mangriñán ha sido víctima de una supuesta estafa tras tratar de lanzar su propia línea de ropa. Ella misma ha decidido contarlo todo, con una extensa explicación, en el canal que conduce en Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset España.

La participante de Supervivientes 2019 ha contado que tras ver cómo muchos de sus seguidores eran fans de su estilo de vestir, quiso lanzar su propia línea de ropa e incluso se planteó abrir una tienda en Madrid.

Lea también: Aluvión de críticas a Violeta Mangriñán tras su comentario sobre los homosexuales.

Para ello, decidió contar con una persona que le había propuesto la representante de su novio Fabio Colloricchio y cuya identidad no ha querido revelar. A ella le dio una importante cantidad de dinero para que se lanzasen las primeras prendas de su primera colección en una web.

"Empecé a ver cosas raras, las sesiones de fotos eran un truño... y empecé a pensar que nos estaba vendiendo la moto. Dábamos un dinero y no veíamos resultados, ha explicado Violeta, que ha vivido "un infierno" en estos dos últimos meses.

Violeta ha explicado que al principio comenzó a fallar la web y, después, los clientes no recibieron sus pedidos. Hasta que descubrió que la producción estaba parada porque había intermediarios que no cobraban. "Yo la había pagado todo y ella tenía que pagar a los demás y no les ha pagado nada", ha contado. "He perdido muchísimo dinero que no sé si podré recuperar"