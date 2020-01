Noemí Galera amenaza con "sancionar" a los concursantes de 'OT' por sus "faltas de respeto": "Si seguís así, meteré baza" Ecoteuve.es 20/01/2020 - 13:38 0 Comentarios

Eli se da por aludida tras la bronca: "No voy a dejar de ser como soy"

Noemí Galera ha echado una nueva bronca a los concursantes de OT 2020. Después de tan sólo una semana de convivencia en la Academia del talent de TVE, son varias las disputas y conflictos que se han desatado entre algunos de los participantes, lo que ha obligado a la directora del centro a intervenir.

Tras el repaso de gala con Manu Guix, la catalana pidió la palabra para echar en cara a sus alumnos el desorden generalizado que mantienen en las diferentes estancias de la escuela. También les reprochó que desoyeran las órdenes del programa respecto a su vestimenta en los pases de micro y la seriedad con la que deben afrontarlos: "Tomároslo como si estuvieseis cogiendo un autobús para ir al conservatorio", dijo Galera en una clara pullita a Jesús por las polémicas declaraciones sobre los centros de formación profesionales de música.

Acto seguido, la directora de la Academia abroncó a los concursantes por sus problemas de convivencia: "Ahora viene la parte más complicada, la del respeto entre vosotros. Yo a veces escucho cosas o veo acciones que lo que me saldría es subir a deciros que qué hacéis. Pero bueno, entiendo que cada uno es mayor de edad y tiene su manera de funcionar, sus ideas y yo las voy a respetar", empezó diciendo.

"Pero como no os respetéis y no os habléis con respeto entre vosotros, ahí sí que voy a meter baza. A lo mejor no sois conscientes de lo que os estoy diciendo, pero pensadlo un momento. Recapacitad y pensad cómo os habláis entre vosotros, cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias", reprochó Galera, que recordó que como artistas, deben dar ejemplo a sus seguidores.

"Si no sois buenas personas, no tendréis fans. Yo no voy a querer ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas, que grita a otro. Y estoy generalizando porque no quiero entrar en detalles, y espero que no me hagáis hacerlo, porque si lo hago, será ya para sancionar a alguien", advirtió la responsable de la escuela. "Si sois una piña, demostradlo", le pidió a los concursantes, que tuvieron un gesto feísimo este domingo durante la gala con Ariadna y Nick tras quedar nominados.

Eli se da por aludida tras la bronca

Tras la bronca, algunos concursantes se quedaron en el salón principal de la Academia para comentar las palabras que acababa de lanzar Noemí Galera. Enseguida, Eli aseguró creer que muchas cosas iban por ella: "¿Saben por qué es? Es por lo de Ariadna", dijo la canaria con cara de desprecio. "Esta se pasa con Ariadna", dijo Anne, presente en la conversación.

"No, no, no, no. Yo le llamé la atención porque no es normal que deje las zapatillas por el medio, que deje un puto vaso del puré que se comió ayer en la puta recepción, el plato de la comida encima de la mesa y el tanga en la ducha", criticó una vez más Eli, que este fin de semana cargaba duramente contra su compañera en su ausencia por lo desastrosa que era en la convivencia. Acto seguido, Eli se dirigía a Hugo para reafirmarse en su actitud: "Yo no voy a dejar de ser como soy", aseguró.

