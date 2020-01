La respuesta viral de un violinista a Jesús ('OT') por su polémicas palabras sobre la música: "La estáis cagando" Ecoteuve.es 13:14 - 20/01/2020 0 Comentarios

"Lo que hacemos en la Academia le da mil vueltas a cualquier conservatorio"

Guille Galván, de Vetusta Morla, y una profesional cargan contra el joven

Jesús Rendón, concursante de Operación Triunfo 2020, ha protagonizado unas polémicas declaraciones dentro de la Academia. Sus controvertidas palabras han hecho arder las redes sociales, lugar donde el programa esta constantemente presente, durante todo el fin de semana.

Durante la hora de la comida, el andaluz afirmó con gran rotundidad que lo que estaban haciendo en la Academia "le da mil vueltas a cualquier conservatorio". La opinión del joven enseguida se convirtió en viral recibiendo grandes críticas por parte de músicos reputados de la profesión.

Lea también: Críticas a los concursantes de 'OT 2020' por su feísimo gesto con los nominados: "¡Muy innecesario!".

Guille Galván, integrante del grupo Vetusta Morla, fue uno de los primeros en lamentar en su perfil de Twitter las declaraciones del concursante. "Por desgracia, descréditos así, suelen tener que ver con cierta pereza intelectual", empezó diciendo.

"Me interesa bien poco este reality, tampoco tengo el contexto en que lo ha dicho. No le culpo, su comentario es algo generalizado hoy en día. Y la ofensa que pueden sentir cientos de miles de profesores y alumnos nunca saldrá en los periódicos ni llegará al parlamento", lamentó el guitarrista, al que se le unía Nacho Guerreros, actor que interpreta a Coke en La que se avecina. "Menudo despropósito de declaraciones...", escribió.

Me interesa bien poco este reality, tampoco tengo el contexto en que lo ha dicho. No le culpo, su comentario es algo generalizado hoy en día. Y la ofensa que pueden sentir cientos de miles de profesores y alumnos nunca saldrá en los periódicos ni llegará al parlamento. — Guille Galván (@galvanguiller) January 19, 2020

Menudo despropósito de declaraciones.. — Nacho Guerreros (@nachoguerreros) January 19, 2020

No obstante, de todas las respuestas, la que más repercusión ha tenido ha sido el del usuario @universe_vante, un músico que precisamente ha estado diez años en el conservatorio: "PERDONA 15 años como violinista y 10 en el conservatorio. A mí ya me estáis tocando los huevos. ¿Quién os creéis que sois? No sois nadie, acabáis de entrar a un concurso de mierda que OJO, ni si quiera se valora vuestro talento, sino el show que hagáis y lo guapos que seáis", empezó afirmando con dureza.

La usuaria continuó mostrando su indignación con esa comparación: "Que digáis que un reality show es más que 10 años dedicados a la música... pero de qué cojones vais, os pongo yo a hacer acordes de 7 de dominante y no sabéis ni que coño es eso cuando lo di yo con 12 años, no jodas". "TENED HUMILDAD, primero racismo y ahora esto, repito quien os creéis", continuó el violinista en alusión a otro comentario sobre los chinos realizado por Eli.

Que digáis que un reality show es más que 10 años dedicados a la música,pero de que cojones vais, os pongo yo a hacer acordes de 7 de dominante y no sabéis ni que coño es eso cuando lo di yo con 12 años no jodas. TENED HUMILDAD,primero racismo y ahora esto, repito quien os creéis — ???????????????????? ?????????????????????????????????? -???????? ???????????????????? (@universe_vante) January 18, 2020

"Estáis diciendo que unos meses haciendo el payaso en televisión equivalen a formación musical severa durante 10-15 años. ¿Es en serio?", volvió a preguntarse sorprendida. El violinista acabó su hilo con un tuit igual de duro que los anteriores: "Añadiendo a lo racistas que fuisteis hace prácticamente dos días, la estáis cagando bien, no se quién coño os va a querer contratar, y lo mejor es que acabáis de empezar. Espero que os pongan los pies en la tierra de una puta vez", pidió a los responsables del programa.