"¡Ay, qué disgusto!": Rocío Flores acaba en un contenedor tras perder el pañuelo de Rocío Jurado que le regaló Joao Ecoteuve.es 20/01/2020 - 11:59 0 Comentarios

Antonio David cuenta la odisea de su hija para recuperar el objeto personal de su abuela

Antonio David estuvo a punto de provocar un infarto a Maestro Joao después de contar en El tiempo del descuento el susto que se llevó su hija Rocío Flores tras perder el pañuelo de su abuela Rocío Jurado que le regaló en una de las últimas galas de GH VIP 7. "Trátalo con cariño", le dijo el vidente explicando que aun conservaba el maquillaje de la artista tras una de sus actuaciones.

El concursante empezó relatando la historia a Joao, que se empezó a imaginar lo peor: "Ay, cállate! No me digas que ha perdido el pañuelo. ¡No me lo cuentes!, suplicó a Antonio, que siguió contando lo que ocurrió.

"Cuando se baja del AVE y se monta en el taxi hace así y dice: ¡el pañuelo de mi abuela!", explicó ante los lamentos del Maestro: "¡Ay, qué disgusto". "Llama a atención al cliente, remueve cielo con tierra para volver a buscarlo. Al entrar en el tren no lo encuentra y unas de las limpiadores le dice que le acompañaba a los contenedores de basura", prosiguió su compañero.

"¿Sabes lo qué hace? Se mete dentro del contenedor y encuentra la caja con el pañuelo. Rocío quería que te lo contase y que el pañuelo estaba predestinado a que lo tuviera su nieta", terminó de narrar a Joao que, al fin, respiró tranquilo: "Ay que bonito por favor, qué bien!".