Carmen Borrego responde a las críticas de Ana Rosa y Joaquín Prat con un tremendo zasca desde 'Viva la vida' Ecoteuve.es 20/01/2020 - 11:34 0 Comentarios

El matinal de Telecinco despellejó a la hija de Mª Teresa Campos por la entrevista exclusiva que dio

La colaboradora desvela que 'El programa de AR' la llamó antes "para que hablase de mi madre"

Los cuchillos vuelan desde Viva la vida a El programa de Ana Rosa. Carmen Borrego se defendió este fin de semana a todas las críticas que ha recibido por la exclusiva que dio hablando de la ruptura sentimental de su madre, María Teresa Campos, con Bigote Arrocet, explicando que se debió a una "necesidad económica".

El programa que presenta Emma García puso especial énfasis en todo lo que se había dicho en el matinal de Telecinco para 'picar' a su tertuliana. Hay que decir que ambos formatos están producidos por productoras diferentes: Unicorn está al frente de Ana Rosa y Cuarzo, de Viva la vida.

"Teresa se muestra elegante; llega Carmen, que ya me dirás que pinta en esa historia para atacar y decir todas esas cosas de Bigote. ¿A qué juegas?", dijo Joaquín Prat a lo que Ana Rosa afirmó que de no dar esos titulares "no le dan la exclusiva" y preguntándose ¿qué pinta un hijo hablando de la relación de su madre? . Mientras, Lecquio remató el ataque diciendo que tanto Carmen como Terelu "dependen de su madre con 50 años".

Carmen Borrego responde a las críticas de 'El programa de Ana Rosa'

Emma fue la primera en dar la cara por su colaboradora sin tener ningún tipo de pudor a enfrentarse a Ana Rosa: "Si alguien puede hablar de la ruptura de sus padres son sus hijas", dijo la presentadora. Después, tomó la palabra la aludida: "Empezaré contestando a Lecquio. Yo no dependo de mi madre económicamente, nunca. Empecé a trabajar a los 18 años. Distinto es que yo tenga un problema y mi madre me haya ayudado".

Después, Carmen contraatacó a El programa de Ana Rosa denunciando "distintas varas de medir" y desvelando que "una semana antes de dar la exclusiva, me llamaron para que hablase de mi madre". "Me llamó Pepe del Real para decirme 'si no vienes tu, ¿por qué no viene tu hermana?".