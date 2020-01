El 'vapuleo' de Nina y Natalia Jiménez a Ariadna por su actitud en 'OT 2020': "No te veo en la Academia" Ecoteuve.es 20/01/2020 - 11:25 0 Comentarios

Las juezas se mostraron muy duras con la concursante del talent de TVE

Tinet Rubira aseguró antes del arranque de OT 2020 que este año intentarían imprimirle mucha más "mala leche" a los directos y que Roberto Leal fuera "menos colega" de los concursantes. Y, muy lejos de conseguirlo, tuvieron que llegar Nina y Natalia Jiménez en el tramo final de la primera gala para que se vivieran los primeros momentos de tensión en el plató del talent de La 1.

Ambas se mostraron muy duras con Ariadna, la cual no ha tenido una buena primera semana en la Academia. La joven se ha mostrado insegura, poco participativa y transmitiendo cierta desgana que propició los comentarios más duros por parte de las juezas y de su directora, Noemí Galera.

"Que tienes un potencial vocal es algo indiscutible pero tener una buena voz no es suficiente. Hay que tener otros atributos y desarrollar otras habilidades, es necesario y obligatorio. Yo no te veo dentro de la academia. No te veo ni vocalmente, y esto te lo digo como cantante y logopeda, cuídate esa voz porque vale la pena. Tienes una gran voz", empezó diciendo Nina.

"Y no te veo tampoco desde el punto de vista de los procesos psicológicos y emocionales que se desencadenan cuando uno tiene que hacer frente a un transatlántico como Operación triunfo. ¿Quién sabe? Quizá el público te salve o quizá la Academia. Si eso ocurriera, diviértete más, quiérete más y quiere más a tu voz", aseguró la catalana a la concursante antes de nominarla.

Natalia Jiménez pidió entonces la palabra a Roberto Leal para unirse a las críticas de su compañera: "Bonita, cantas increíble, pero es importante disfrutar y apreciar lo que tienes. Hay un montón de gente que se muere por estar en este programa y estar ahí sentado. Sería bueno que hicieras el ejercicio de agradecer y disfrutar de tus compañeros y del equipo que te pone guapa, que te peina, que te enseña. Si te salvan, da el paso adelante y agradece lo que tienes", dijo la cantante que, minutos después, hundía más a Ariadna en su valoración a Nia.

"Lo hiciste increíble esta noche y te sentí un poco incómoda. La canción es súper para arriba y muy positiva, y aunque eres una chingona en el escenario, hoy te sentí con precaución. Siento que las dos os costó adaptaros al dueto y creo que si la hubieras hecho sola, la hubieras defendido mil veces mejor", aseguro Jiménez.

Noemí Galera da la puntilla a Ariadna

Finalmente, Noemí Galera fue la última en criticar la actitud de Ariadna: "Si yo no supiera que es OT y me enseñaran imágenes tuyas durante la semana yo podría pensar que tú estás obligada aquí. No has disfrutado nada, después de tantos 'casting' y tantísimas pruebas. Has tenido una actitud pasota como si te diera absolutamente todo igual", aseguró la catalana antes de comunicar que Samantha era la salvada por los profesores y antes de que los concursantes dedicaran un feísimo gesto a Ariadna y Nick tras salvar a Rafa.