Críticas a los concursantes de 'OT 2020' por su feísimo gesto con los nominados: "¡Muy innecesario!" 20/01/2020

Cepeda y Famous también cargan contra los participantes del talent de TVE

TVE celebró este domingo la Gala 1 Operación Triunfo 2020, que sometió a los concursantes del talent a las primeras nominaciones de la edición. Y aunque el cambio de la mecánica de este año permite un número indefinido de propuestos para abandonar la Academia, el jurado puso en la palestra sólo a cuatro de ellos: Ariadna, Rafa, Nick y Samantha.

Nina y Natalia Jiménez fueron especialmente duras con la primera de ellas criticando la actitud que había tenido durante toda la semana. "Yo no te veo dentro de la academia. No te veo ni vocalmente, y esto te lo digo como cantante y logopeda, cuídate esa voz porque vale la pena. Tienes una gran voz", dijo la antigua directora de la escuela.

Noemí Galera también fue contundente con su alumna: "Si yo no supiera que es OT y me enseñaran imágenes tuyas durante la semana yo podría pensar que tú estás obligada aquí. No has disfrutado nada, después de tantos 'casting' y tantísimas pruebas. Has tenido una actitud pasota como si te diera absolutamente todo igual", aseguró la catalana antes de comunicar que Samantha era la salvada por los profesores.

Finalmente, Roberto Leal pidió a los concursantes que escribieran en las pizarras el nombre del compañero al que querían salvar. Y por primera vez en la historia del programa, los 13 concursantes que ya habían cruzado la pasarela eligieron por unanimidad que Rafa debía ser el participante que se librara de la quema.

El presentador pidió al cordobés que se fuera con el resto del grupo, que recibió al joven de forma eufórica ante unos hundidos Ariadna y Nick. Los concursantes comenzaron a saltar y a cantar su irritante "ivo ivo ivo, abrazo colectivo" mientras la cara de Roberto Leal lo decía todo.

Cepeda y Famous cargan contra los concursantes

Enseguida, las redes sociales se llenaron de críticas por la falta de tacto que estaban teniendo con los dos nominados. Entre ellos, Cepeda y Famous, que utilizaron sus canales en Telegram para comentar lo sucedido: "¿En serio lo del abrazo con 2 compañeros con el corazón rotísimo? ¿Era necesario después de un pleno de votos? Hostia, creo que voy a dejar de ver esto. Los valores no son esos, al menos los que me dijeron a mi que eran cuando me presenté", lamentó el gallego mientras el ganador de OT 2018 animaba a Ariadna y Nick a borrarse el tatuaje conjunto que se habían hecho todos antes de entrar en la Academia.

roberto mientras cantaban ivo ivo ivo abrazo colectivo, es que lo NORMAL es darse cuenta que estan siendo una mierdas #OTGala1 #OTChat1 pic.twitter.com/V7wC4Hz0fp — ???????????? (@70santhem) January 20, 2020

Son una familia pero 13 compañeros votan a uno solo porque se llevan mejor con él y cuando se salva cantan el IVO IVO IVO ABRAZO COLECTIVO sin 2 de sus compañeros que son los que peor lo han pasado.



Joder que definición de familia no? #OTGala1 #OTDirecto20E — Mery de la Bay????? (@NataliaGodness_) January 20, 2020

Esto si es un abrazo colectivo ???? #OTGala1 pic.twitter.com/GmNSMGPxEj — L | de La Artista de Miriam ???? (@miriam__artista) January 20, 2020

Esta es mi gente llorando y no los gilipollas estos cantando el puto ivo ivo de los cojones #OTGala1 pic.twitter.com/fDGocIZ0iM — Maria?????? (@ittsmaariia) January 20, 2020

en ot 2017 parecía que se les moría alguien en cada nominación, en ot 2018 no eran tan dramáticos pero también parecía que estaban en un entierro,,, en ot 2020 acaban de celebrarlo con un abrazo colectivo sin sus compañeros nominados



DIFERENCIAS #OTGala1 #OTChat1 — noa (@chweghyun) January 20, 2020