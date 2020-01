"Ni soy machista, ni feminista: soy persona": Josema Yuste arremete contra Irene Montero Ecoteuve.es 20/01/2020 - 10:10 1 Comentario

El actor carga contra la Ministra de Igualdad: "Igual no le da para más"

Cristina Pardo entrevistó este domingo al cómico Josema Yuste, que se encuentra en plena promoción de su nueva obra de teatro junto a Teté Delgado. La periodista de La Sexta y el actor hicieron un repaso de algunos de los aspectos más relevantes de la actualidad social y política de nuestro país.

En especial, el humorista ha criticado a Irene Montero por la forma en la que defendió en Al Rojo Vivo que los altos cargos del Ministerio de Igualdad fueran mujeres. "Me parece muy cursi", empezó diciendo Yuste. "Decir españoles y españolas es cursi, por no decir hortera", valoró antes de asegurar que "el feminismo no es eso".

"No sé si le da para más, pero existe el género neutro. Hay que hacéserlo mirar, me parece ridículo", criticó con dureza a la actual ministra antes de dar su opinión sobre el feminismo.

"Por encima de la mujer y el hombre están las personas. Ni soy machista, ni soy feminista, soy persona y creo que así tengo la mente más abierta. A mí me importan las personas sean quién sean y voten a quién voten", añadió Josema Yuste antes de defender que "la cultura no debe ser de ningún partido político, debe ser apolítica".