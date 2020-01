Adara abandona 'El tiempo del descuento' y evita que Gianmarco salga con ella: "Necesito tiempo" Ecoteuve.es 20/01/2020 - 9:32 0 Comentarios

Los concursantes han vuelto a acercarse tras su ruptura después del final de 'GH VIP'

El tiempo del descuento vivió un nuevo capítulo en la tormentosa relación de Adara y Gianmarco, que han protagonizado en televisión otro acercamiento tras el terremoto mediático que se vivió desde el final de GH VIP.

Durante la semana pasada, Adara y Gianmarco se reconciliaron, con beso incluido. Sin embargo, la madrileña había entrado al programa solo para una semana.



El tiempo del descuento le ofreció continuar en el reality, pero Adara no aceptó y se lo tuvo que explicar a Gianmarco, que le propuso abandonar también él y marcharse con ella para hablar todo lo que tuviesen que hablar fuera del programa. Sin embargo, Adara le pidió "tiempo" debido a la situación que tenía en el exterior con su hijo y con Hugo, el padre del pequeño.

"Tú sabes la situación que tengo ahora mismo, mi vida es una auténtica locura, no me encuentro bien psicológicamente además que mi bebe me necesita. He venido solo para una semana", expuso la concursante.



Gianmarco aceptó que se fuese y que prefiriese que él no le acompañara en su marcha. Ya en plató, Adara reconoció estar "enamorada. "Ha sido muy duro tomar la decisión de irme, pero también lo necesitaba, estaba conteniéndome muchísimo de no tocarle, de no besarle, de todo "

Adara no fue la única que dejó la casa de El tiempo del descuento. Antonio David se convirtió en el primer expulsado tras las primeras nominaciones ante la sorpresa del resto de concursantes.

Por otra parte, el programa recibirá un nuevo inquilino: Mila Ximénez. La colaboradora terminó aceptando la propuesta de Jorge Javier a pesar de que en Guadalix está su enemigo Hugo Castejón. "¿Tú quieres que entre? ¡Pues entramos!", espetó.