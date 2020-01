Adara llora desconsoladamente tras su beso con Gianmarco: "Me ha vuelto a pasar lo mismo" Ecoteuve.es 19/01/2020 - 13:19 1 Comentario

La madrileña se acuerda de Hugo Sierra y se rompe en el confesionario

La historia de Adara Molinero y Gianmarco Onestini ha vuelto a tener un giro inesperado. Los concursantes se reencontraron el pasado domingo tras un mes sin verse y frecuentando los platós de Telecinco para arremeter el uno contra el otro. Asimismo, con el paso de los días, terminaron acercando posturas y acabaron besándose ante el asombro de la audiencia.

La madrileña estaba dolida con Onestini porque no había estado cuando más le necesitaba y por no entender que quería que estar con hijo. Además, le reprochó que grabase una conversación con ella y no dejase que fuera a verle al hotel. Por su parte, Gianmarco no entiende que Molinero estuviera tan fría desde su salida del reality.

Lea también: Sale a la luz el día que Adara Molinero abandonará 'El tiempo del descuento'

Sin embargo, las rencillas entre ellos parecen haberse disipado ya que cada vez están más cerca y han llegado a besarse. Además, el italiano propuso a Adara abandonar la casa juntos para comenzar una historia de amor alejados de los focos.

Adara se derrumba pensando en Hugo Sierra

No obstante, la ganadora de GH VIP 7 se ha roto y ha comenzado a llorar pensando en cómo estará la situación fuera de la casa. La joven confesó a Lara Álvarez que se arrepentía de su beso con el italiano por el daño que le hubiera podido causar a Hugo Sierra. Asimismo, Molinero se lamenta porque "me ha vuelto a pasar lo mismo, yo quería salvar lo que tenía con Hugo".