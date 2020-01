Maite Galdeano estalla contra Kiko Jiménez: "Es un jeta que quiere vivir del cuento" Ecoteuve.es 19/01/2020 - 11:45 7 Comentarios

La madre de Sofía Suescun se defiende en 'Socialité' de los ataques de su yerno

Kiko Jiménez ha aprovechado su participación en El tiempo del descuento para hablar de Maite Galdeano. El extronista no ha dudado en arremeter contra ella en una conversación que ha mantenido con Gianmarco y la madre de Sofía Suescun no ha tardado en manifestarse.

Todo apuntaba a que Maite y su yerno tenían una relación más que cordial. Sin embargo, las últimas declaraciones del extronista dejan al descubierto el mal rollo entre ellos ya que la madre de Suescun piensa que quiere 'quitarle' a Sofía. "Tiene traumas con los hombres y con el dinero", comienza Jiménez.

Lea también: Kiko Jiménez, hundido tras el 'zasca' de Estela Grande: "Lo dice con intención de ofender"

"Dice muchas tonterías. Antes no me podía ni ver, me tenía hecha ya la cruz y cuando empecé con Sofía casi le da un infarto", prosigue Kiko entre risas. Además, el que fuera novio de Gloria Camila asegura que "resulta graciosa pero de repente ofende y se pasa. Llega a dar vergüenza ajena".

La respuesta de Maite a los ataques de Kiko

Socialité se ha desplazado hasta donde vive Maite para saber cómo ha recibido los ataques de Jiménez. Galdeano, que no daba crédito, ha confesado que "lo mejor de que esté en la casa es que he ganado terreno con Sofía".

No obstante, la de Pamplona ha seguido su encrucijada contra él asegurando que está con su hija por interés: "Es un jeta que quiere vivir del cuento, quiere salir otra vez. Estaba en el olvido y se juntó con Sofía".