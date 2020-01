Aluvión de críticas a Alejandra Rubio tras su debut en 'La isla de las tentaciones': "Tiene cero carisma" Ecoteuve.es 19/01/2020 - 11:37 0 Comentarios

La hija de Terelu Campos se estrenó colaboradora del programa de Cuarzo Producciones

La isla de las tentaciones estrenó su debate el pasado viernes 17 de enero. Tras el éxito que está cosechando el formato, Mediaset ha querido contar con rostros televisivos para hablar sobre los últimos acontecimientos del programa. Entre ellos estaban Sofía Suescun, Ylenia Padilla y Luis Rollán. No obstante, la atención estaba centrada en Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

La joven criticó la actitud que Fani ha tenido con Christofer alegando que "es un poco egoísta, no puedes hacer lo que le pides a tu pareja que no haga" y añadió que "está intentando que él quede mal para justificar lo que ella hace".

Sandra Barneda quiso saber si Rubio se atrevería a entrar en este reality show tan extremo y la joven aseguró que si estuviese en la situación de Fani "aguantaría por respeto y obviamente no estaría enamorada si me pasara eso. No haría lo que no me gustaría que me hiciesen y yo no podría ver esa situación en mi pareja".

Las redes sociales se vuelcan contra Alejandra Rubio

Las intervenciones de la nieta de María Teresa Campos fueron muy escasas y esto fue criticado por gran parte de la audiencia a través de las redes sociales. "¿Aporta algo Alejandra o está como una estatua?", "¿Cuánto cobra Alejandra por estar sentada en silencio?" o "Alejandra Rubio tiene cero carisma" son algunos de los comentarios.

Lo que estáis viendo #TentacionesDBT1, aporta algo Alejandra Rubio? O está como una estatua? — Javier (@javibujidos) 17 de enero de 2020