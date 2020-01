"Vivíamos en una comuna": Federico Jiménez Losantos explica a Bertín Osborne su pasado comunista Ecoteuve.es 18/01/2020 - 14:54 0 Comentarios

"No me queda de rojo ni la ropa interior", asegura el locutor en 'Mi casa es la tuya'

Telecinco emitirá la entrevista al polémico locutor de radio el próximo viernes en prime time

Federico Jiménez Losantos y Bertín Osborne, juntos. Es la explosiva entrevista que Telecinco emitirá el próximo viernes en prime time, en Mi casa es la tuya, y de la que ya ha ofrecido un adelanto.

Losantos recordará su pasado como militante de izquierdas. "Me fichó el PCE el primer día que voy a la universidad". "Éramos rabiosamente de izquierdas, estábamos en la militancia política...", cuenta su mujer. "Vivíamos en una comuna", afirma el locutor. Ahora, reconoce, "no me queda de rojo ni la ropa interior".

Losantos tiene una dilatada carrera ligada a los medios de comunicación, en los últimos años al frente de su propia emisora, EsRadio. "Decir lo que me da la gana es el único lujo que realmente me puedo permitir", comenta. "Tengo muchos enemigos y otros me tienen a mí de enemigo", asegura.

Losantos también hablará de actualidad política. "Han destruido el régimen constitucional, estamos en un nuevo régimen", comenta. De Rajoy dice que le "echa de más" y también opina sobre Albert Rivera: "El último año era insoportable porque estaba pensando en Malú en vez de en España".