La dura reprimenda de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2020': "Hasta aquí ha llegado mi paciencia" Ecoteuve.es 18/01/2020 - 14:26 0 Comentarios

La directora de la academia pide respeto para los profesores del programa musical

La nueva edición de Operación Triunfo dio su pistoletazo de salida el pasado domingo. Noemí Galera, que vuelve a regentar la academia, ya ha tenido que abroncar a algunos de los concursantes por no cumplir las normas y no acudir a las clases en las horas programadas.

Ariadna, Eva, Anne, Rafa, Lukin, Javi y Gèrard se quedaron durante un rato sin poder acceder a la clase de interpretación de Iván Labanda. Pese a ser advertidos de la hora a la que comenzaba la clase, los concursantes tardaron bastante más que el resto de sus compañeros en ducharse tras la clase de fitness y, por ende, llegaron tarde.

Lea también: Kiko Jiménez, hundido tras el 'zasca' de Estela Grande: "Lo dice con intención de ofender"

"No es broma, no van a entrar hoy", exclamó Galera mientras se negaba a que los seis jóvenes entrasen a la clase y añadió que "me sabe mal que no estéis todos, pero hasta aquí ha llegado mi paciencia".

Noemí Galera pide respeto para Vicky Gómez

Noemí Galera dio una reprimenda al resto de los concursantes por su actitud con la coreógrafa: "Me gustaría que las clases grupales y ensayos con Vicky fueran serios, porque os pueden nominar por la grupal y ya está bien de que os manden callar".

"Reíos durante el día lo que queráis, pero si estáis una hora con una señora que lleva currándose la coreo una semana... Estaría bien que la atendiésemos", prosiguió la directora de la academia esperando que los concursantes se tomen en serio los ensayos y las reglas del programa.

Finalmente, Noemí dejó acceder a los seis concursantes que habían llegado tarde a la clase de Labanda. "Vais a entrar porque me lo ha pedido él, porque no puede hacer la clase como lo había pensado, pero por mí no entraríais", manifestó Galera y añadió que "es necesario que lleguéis puntuales, porque la gente se prepara sus clases".