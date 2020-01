La "encerrona" de Jorge Javier a Sandra Barneda en directo: "Sharon Stone quiso ligar contigo" Ecoteuve.es 17/01/2020 - 19:05 0 Comentarios

La presentadora ni confirma ni desmiente: "No voy a decir ni que sí ni que no"

Sandra Barneda ha visitado este viernes Sálvame por el estreno del debate de La isla de las tentaciones. Al término de la charla, Jorge Javier la ha puesto en un aprieto al revelar que Sharon Stone "quiso ligar" con la presentadora.

"Y yo ahora me voy", reaccionó de inmediato ella sonriendo. "Pero te lo digo de verdad". "Yo no voy a decir ni que sí ni que no. No voy a responder a esto. Esto es una encerrona".

"Coincidieron en una fiesta", siguió diciendo el comunicador que conoció a la actriz en Hay una cosa que te quiero decir. "No lo está negado". "Tampoco te lo estoy afirmando, ¿eh?", respondió Sandra para despedirse después: "Bueno, que nos vemos en Cuatro en El debate de La isla de las tentaciones".

Así reaccionarían Sandra Barneda y Jorge Javier a una infidelidad de su pareja

Ante de esto, Barneda y Jorge han debatido sobre cómo reaccionarían ante una infidelidad de su pareja ante la traición de Fani a Christofer en el programa. "Nos remueve a todos. Si pudiéramos la oportunidad de ver cómo se comporta nuestra pareja cuando no está con nosotros...", contestó ella.

Jorge Javier, por su parte, afirmó que a él "no le gustaría saber". "La tentación está en cualquier lado. El cultivar el amor es una decisión diaria. Yo no me creo que si llevas siete años no has sentido deseo por una persona. No me lo creo", opinó ella afirmando también que "los tríos son complicados".