El debut de Anna Simon en televisión: de la bronca de una fan de Bisbal a su 'problema' con una cabra Ecoteuve.es 17/01/2020 - 17:05 0 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' se estrenó como presentadora en 'Doble T' de Teletaxi TV

Hace quince años debutó en televisión Anna Simon. Zapeando ha rescatado las imágenes de la primera vez de su colaboradora en Doble T, de Teletaxi TV. "Quince años facturando, amiga", ha bromeado Quique Peinado.

"Es un programa que se emitía cada día, de lunes a viernes, y que duraba tres horas y media. La gente me llamaba y me pedía videoclips", ha contado Anna al ver las imágenes en las que se aprecia que, prácticamente, no ha cambiado nada. Además, también entrevistaba a grupos de música.

Lea también: Zasca de Dani Mateo a Anna Simon: "Ya se ha hecho mayor"

Luego, la colaboradora ha desvelado una anécdota que tuvo con una señora que era muy fan de Bisbal y que llamaba "todos los días". "Un día me preguntó que cuando venía de concierto a Barcelona y yo le dije que no lo sabía. Y me echó una bronca: 'Si fueses churrera no tendrías por qué saberlo, pero trabajas en la tele".

Anna Simon también ha confesado que otro día se puso mala del estómago: "Me iba poniendo blanca a medida que iba pasando el programa y ese día vino un hombre que cantaba con una cabra. Pues esa cabra iba dejando caca por el pasillo y yo al revés para el lavabo".

Tras esta aventura televisiva vinieron muchas más: en 2008 llegó a Estas no son las noticias de Cuatro para luego encadenar Tonterías las justas, Otra movida, Tu cara me suena... Desde entonces se ha convertido en un rostro imprescindible del entretenimiento.